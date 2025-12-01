Joma presenta su chubasquero R-Trail Nature, máxima protección ytranspirabilidad para el trail running

Archivo - Joma presenta su chubasquero R-Trail Nature, máxima protección y transpirabilidad para el trail running. - JOMA - Archivo

La marca deportiva Joma presenta el chubasquero R-Trail Nature, diseñado para responder a las condiciones climatológicas más exigentes para recorrer senderos y terrenos de alta montaña durante esta temporada de otoño-invierno.

Esta prenda de alta gama combina una impermeabilidad de 10.000 mm con una transpirabilidad 10K, garantizando así que el deportista se mantenga seco y cómodo incluso en esfuerzos prolongados.

Asimismo, su tejido ergonómico y ultraligero favorece la libertad de movimiento, mientras que su diseño autoguardable permite un fácil transporte del mismo durante cualquier salida por la montaña.

El chubasquero R-Trail Nature ha sido testado y validado en J Lab, el laboratorio de innovación de la marca toledana, donde se desarrollan y prueban las tecnologías que garantizan el máximo rendimiento de cada producto en todas las disciplinas deportivas.

Impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia son las características de esta prenda, que ha sido sometida a ensayos de laboratorio que certifican su fiabilidad, asegurando que el corredor pueda enfrentarse a condiciones extremas con la confianza de llevar un equipamiento avalado por la investigación y la experiencia técnica de Joma.

Cada detalle del chubasquero 10k-10k ha sido pensado para ofrecer al corredor una experiencia completa: protección total en cualquier clima para mantener el ritmo sin interrupciones; impermeabilidad de 10.000 mm, resistente a lluvia prolongada, fuerte y aguanieve, y reforzado con costuras 'waterproof', y transpirabilidad 10K, que permite evacuar 10.000 gramos de humedad por metro cuadrado en 24 horas.

Hecho con un tejido ultraligero ripstop resistente a la abrasión y a los desgarros, su ligereza y ventilación evitan la acumulación de sudor y favorecen la concentración. Con un diseño plegable y autoguardable en su propio bolsillo para llevarlo siempre a mano y usarlo solo cuando es necesario, dispone de detalles reflectantes que incrementan la visibilidad en entrenamientos nocturnos o de baja luminosidad.