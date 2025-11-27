Joma presenta su nueva línea de ropa térmica Brama 2.0 para combatir el frío durante el entrenamiento

Archivo - Joma presenta su nueva línea de ropa térmica Brama 2.0 para combatir el frío en el entrenamiento. - JOMA - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta la evolución de la línea Brama, Brama 2.0, de ropa térmica que ayuda a los corredores a vencer el frío durante los entrenamientos en los meses de invierno y a alcanzar el máximo rendimiento.

Las nuevas prendas térmicas funcionan como capa base o primera capa. Ofrecen una ligereza extrema, diseño 'seamless', tecnología termorreguladora y ventilación optimizada, que mantiene la temperatura corporal estable mientras favorece la evaporación del sudor.

Además, se han añadido paneles de compresión estratégicos para reducir la fatiga y aportar soporte muscular en los ascensos más exigentes. Por eso, son perfectas para trail y actividades de alta intensidad en climas fríos.

La prenda protagonista de la línea es la camiseta térmica técnica de manga larga, que da una solución innovadora cuando las temperaturas descienden. Elaborada con un diseño ergonómico sin costuras, proporciona un ajuste natural y favorece la sensación de segunda piel.

Este tipo de construcción reduce la fricción y eleva la comodidad en cada movimiento. Disponible también con media cremallera. Por otro lado, el tejido es ultraligero y de secado rápido. Mantiene el calor corporal a la vez que expulsa la humedad gracias a los puntos de ventilación ubicados en las zonas de mayor acumulación del sudor.

Igualmente, la camiseta integra paneles de compresión en puntos clave, que mejoran la circulación sanguínea, reducen la fatiga muscular y aportan soporte al sistema muscular para conseguir un rendimiento más estable. Estas características hacen posible que la camiseta pueda utilizarse como capa base o como parte del sistema de capas en combinación con chaquetas y sudaderas técnicas.

BRAMA 2.0: RENDIMIENTO ASEGURADO

La nueva generación de Brama se materializa en una colección completa que llega esta temporada de otoño-invierno 25, y que se ha desarrollado para la práctica de deportes en la naturaleza y bajo climas fríos, como el trail.

Cuenta con una amplia variedad de prendas para hombre y mujer como camiseta de manga larga, con media cremallera, sudadera con capucha y cremallera, y mallas cortas y largas. Cada una ha sido diseñada para potenciar el rendimiento y brindar al corredor de trail una experiencia de carrera excepcional.

De hecho, su fiabilidad ha sido testada en el laboratorio J Lab, evaluando cada componente en condiciones extremas y asegurando su eficiencia en cualquier situación. La línea Brama 2.0 ya está disponible en las tiendas físicas oficiales de Joma, así como en la web oficial.