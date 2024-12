Joma presenta las zapatillas 'Flexys' para antes y después de hacer deporte.

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Joma presenta la nueva colección de zapatillas 'Flexys', unos modelos diseñados para acompañar al usuario antes y después de la práctica deportiva sin renunciar a la esencia de la marca afincada en Portillo de Toledo (Toledo).

Las Flexys llegaron a Joma tan solo hace un año y ahora son todo un icono de la marca. Inspiradas en el mítico modelo de fútbol sala Top Flex, son la evolución para quienes buscan un calzado versátil, cómodo y con el ADN del deporte plasmado en cada pisada.

El concepto que guía esta nueva línea de Joma es 'Flexys, before and after sport' ('Flexys, antes y después del deporte). Las Flexys están hechas para seguir el ritmo del deportista, para ir a clase y acompañarle después al gimnasio, o para pasar la mañana en el trabajo y después ir a practicar el deporte favorito.

Por otro lado, el nuevo aspecto de las Flexys hereda la agilidad, la comodidad y el soporte de la primera versión. Se han rediseñado incluyendo nuevos materiales resistentes y transpirables, una suela flexible que se ajusta a cada paso y detalles modernos que combinan con cualquier look.

Cada zapatilla es diferente y tiene identidad propia: desde serraje hasta la clásica piel que tanto le identifica, tejidos denim, e incluso un modelo inspirado en la sostenibilidad. Con las nuevas Flexys, Joma entra pisando fuerte en la moda casual ofreciendo calzado para cada momento del día y para llevar siempre el deporte contigo.