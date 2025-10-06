Joma vestirá a los equipos de la RFEDI hasta 2030.

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) ha alcanzado un acuerdo con la marca deportiva Joma para vestir a los equipos nacionales y de seguimiento hasta 2030, según informa dicho organismo en un comunicado.
Este acuerdo sitúa a Joma como nuevo socio técnico principal de la RFEDI, refuerza su apuesta por la alta competición y amplía su presencia en el universo olímpico blanco.
Con esta alianza, Joma extiende su red de patrocinios, que alcanza al Comité Olímpico Español y, entre otros, a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), a los deportes de invierno, apostando por una colección específica desarrollada junto a la RFEDI con tecnologías como Micro-Mesh y tejidos 100 % reciclados.
Esta nueva línea incorporará avances en ergonomía, ventilación en zonas clave de sudoración, y aislamiento técnico para uso en condiciones extremas. "Este acuerdo nos permite dar un salto cualitativo en calidad, aislamiento y funcionalidad del material que necesitan nuestros deportistas para entrenar y competir en los entornos más exigentes del mundo", explicó May Peus España, presidente de la RFEDI.
El acuerdo incluye el diseño conjunto de líneas de entrenamiento indoor y outdoor, así como colecciones 'lifestyle'. El objetivo es el de vestir a los deportistas con estilo y funcionalidad, elevando su comodidad y rendimiento en cualquier fase de su preparación.
"En Joma seguimos trabajando para ofrecer el mejor producto, con una evolución tecnológica constante y el compromiso diario de dar lo mejor a quienes lo dan todo en su deporte. Por eso, estamos encantados de asociarnos con RFEDI. Esta unión representa un paso fundamental para Joma Sport en los deportes de invierno, y es un honor ser el patrocinador técnico oficial la federación", afirmó Marina López, consejera delegada de Joma Sport.
La alianza contempla además una línea comarcada SPAINSNOW-Joma que apostará por el I+D textil y la ciencia aplicada al rendimiento, clave para los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina en 2026 y el próximo ciclo olímpico.
RFEDI aportará asesoramiento técnico directo y test de producto en situaciones reales de alta montaña, convirtiendo a sus deportistas en parte activa del proceso de desarrollo y mejora. Con presencia en más de 140 países y posicionada entre las 10 marcas deportivas más importantes del mundo, Joma Sport ratifica con este acuerdo su "voluntad de seguir creciendo como marca global desde su origen español".