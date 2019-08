Una jornada de viento duro comprime la clasificación en la Copa del Rey de vela

Publicado 31/07/2019 20:50:57 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La incorporación de los catamaranes en la modalidad GC32 completó este miércoles la parrilla de la 38ª Copa del Rey MAPFRE, que se disputa en aguas de Palma de Mallorca y que en una jornada de viento duro repartió puntos, por primera vez, entre los 132 equipos de 26 nacionalidades que luchan por el título en las 11 clases.

El cumplimiento del programa permite alcanzar el número de pruebas para aplicarse descartes en todas las clases, a excepción de la GC32. La previsión apuntaba a un viento duro de componente norte-nordeste, que a media mañana obligó a izar aplazamiento en tierra; una intensidad de 30 nudos en la bahía desaconsejaba enviar a la flota al agua. Así, la primera salida se dio pasadas las 14.00 horas y con más de 20 nudos.

La clase Mallorca Sotheby's IRC mantuvo a los tres candidatos en dos puntos y cambió de líder, ya que el 'Cannonball' de Darío Ferrari se puso al frente como premio a una excelente progresión. El Maxi 72 italiano empezó el día con un segundo puesto, lo despidió ganando y aventaja por la mínima al estadounidense 'Bella Mente' de Hap Fauth.

El 'Cuordileone' de Leonardo Ferragamo continúa líder de los ClubSwan 50. Aunque se anotó los parciales más discretos de la semana (2-5), el descarte le permite hacerse fuerte y aventajar por seis puntos al mejor barco de esta tercera jornada, el 'Stella Maris' de August Schram, ganador de ambas mangas; el barco austríaco aventaja por la mínima al 'Cetilar-Vitamina' de Andrea Lacorte (4-6).

La jornada de viento favoreció en Swan 45 al defensor del título, que recupera terreno para ponerse a un punto del líder. El 'Porrón IX' de Luis Senís llegó a recuperar el liderato ganando la primera manga del día, pero un tercero en la siguiente se unió a la victoria del 'Swing Cube' para retroceder de nuevo a la segunda posición; está detrás del barco patroneado por Paolo Bucciarelli, y tercero es el 'Fever' de Klaus Diederichs (4-4).

Máxima emoción también en la clase ClubSwan 42. La provisional después de seis parciales y un descarte continúa apretada en lo más alto, con dos barcos en un punto. Conserva liderato el 'Natalia' de la rumana Natalia Brailoiu, que sumó en esta tercera jornada los mismos puntos que el alemán 'Dralion' de Pit Finis (3-2 por 4-1). Tercero, a cinco puntos del líder, es el 'Nadir' de Pedro Vaquer (1-7).

El estreno de los GC32 se saldó con cinco pruebas en las que los catamaranes voladores aprovecharon las excelentes condiciones para volar a placer sobre sus foils. El suizo 'Alinghi' de Arnaud Psarofaghis, el omaní 'Oman Air' de Adam Minoprio y el austríaco 'Red Bull Sailing Team' de Roman Hagara se repartieron las victorias en las cinco pruebas disputadas. La combinación de parciales coloca al 'Alinghi' (3-2-3-1-1) como primer líder de la semana, empatado a puntos con el 'Oman Air' (1-3-1-3-2).

La clase BMW ORC 0 vuelve a cambiar de líder, y ya van tres diferentes en tres jornadas. Encabeza ahora la provisional el francés 'Paprec Reciclaje' patroneado por Stephan Neve, tras sumar unos excelentes parciales (1-2) y descartar el sexto de su primera manga de la semana. Lidera por un punto al 'Team Vision Future' de Mikael Mergui (3-4) y por dos al 'Freccia Rossa' de Vadim Yakimenko (2-1).

DUELO ENTRE 'RATS ON FIRE' Y 'ESTRELLA DAMM'

La batalla por el título de BMW ORC 1 se transformó en un duelo entre el todavía líder, el 'Rats on Fire' de Rafael Carbonell, y el campeón en 2018, el 'Estrella Damm' de Ignacio Montes y Óscar Chaves. Ambos calcaron parciales (3-1 y 1-3 respectivamente) y empatan con la aplicación del descarte. Tercero es el 'From Now On' de Fernando Chaín (4-6), a 4,5 puntos de los líderes.

La clase BMW ORC 2 también muestra un emocionante empate al frente de la provisional. El 'Teatro Soho Caixabank' de Javier Banderas ganó las dos pruebas disputadas y mantiene el mejor rendimiento de la flota tras lucir una excepcional serie de tres primeros y tres segundos en seis pruebas. El descarte favorece a 'El Carmen-Elite Sails', que igualó al líder tras quitarse la última prueba del día (2-4). Ambos suman siete puntos por 15 de su inmediato perseguidor, el 'Riva Reno Gelato' patroneado por Christian Plump (3-2).

El liderato más abultado de la flota sigue siendo el de BMW ORC 3. El 'Vértigo Dos Texia' de Antonio Guasch es el más regular de la clase y, aunque sumó sendos segundos por dos victorias parciales del 'Airlan Aermec' de Juan Cabrer, conserva nueve puntos de renta por delante de su rival. Tercero, a 17 puntos de la cabeza, es el 'Tanit IV-Medilevel' de María José Vila.

El 'Dorsia Sailing Team' defiende posición al frente de Purobeach Women's Cup merced a una excelente regularidad que repitió en condiciones de viento duro (1-2-3). El mejor del día fue sin embargo el 'Federación Gallega' de Patricia Suárez (2-1-2), que consiguió arañar un punto al equipo de Natalia Vía-Dufresne y postularse como máxima amenaza para las líderes, ahora a seis puntos.

En la clase Herbalife Nutrition J80 sigue comandando el 'Solintal' de Ignacio Camino (2-9-5), pero el mejor del día fue el 'Bribón Movistar' de Marc de Antonio, defensor del título y que sube a la segunda plaza después de sumar un cuarto y dos triunfos, y descartar el séptimo con el que inició la Copa. Cuatro puntos separan a ambos en la lucha por liderar esta fase de clasificación, acechados un punto atrás por el 'Grupo Garatu' de Juan Vázquez (3-2-3).