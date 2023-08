José Peiró: "No ha sido una decisión fácil dejar fuera a Mariano García"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de atletismo, José Peiró, recalcó que no había sido "una decisión fácil" dejar fuera del equipo de 800 metros para el Mundial de Budapest a Mariano García, actual campeón de Europa, pero que este le había trasladado que entendía no entrar en un equipo que "no es mejor ni peor" que el que fue el año pasado a Eugene (Estados Unidos) y que "es amplio" y de su total "confianza".

"Hablé directamente con él (Ordóñez) y lógicamente estaba predispuesto a la selección. Con Mariano he hablado tanto con él como con su entrenador y ha tenido la noticia de primera mano como suele ser en estos casos. Me ha trasladado que lo ha comprendido, pero a nadie le gusta quedarse fuera de una selección", indicó Peiró en rueda de prensa tras anunciar su lista de 56 atletas.

El seleccionador recalcó que la decisión de dejar fuera al murciano, actual campeón de Europa de los 800 metros, "no ha sido fácil". "Máximo respeto a su temporada, a su carrera deportiva y a lo que nos está dando y nos va a dar en el futuro. Me gustaría tener este bendito problema en más pruebas", explicó.

Peiró se mostró "gratamente sorprendido del nivel de comprensión y aplicación" de los, en ocasiones, discutidos criterios de selección "de inmensa mayoría de atletas", y recordó que fueron impuestos atendiendo a las demandas de los deportistas y con el intento de reunir "la mayor objetividad posible". "Aplicándola, aquí tenemos el mejor equipo", subrayó.

De todos modos, no oculta que siempre se puede "hacer más" a la hora de mejorar estos criterios, que considera que son "iguales para todos". "Los que no hayan entrado tendrán su consiguiente disgusto que entenderé perfectamente, pero los atletas entienden y asumen mejor los criterios que desde fuera los aficionados y medios. Saltarse los criterios nos haría perder nuestra credibilidad", apuntó.

El técnico sabe que cuentan con un criterio de excepcionalidad, pero que no se ha aplicado "porque se cree que no hay motivo". "Tiene que ser una causa notablemente excepcional y con todo el respeto a los que no han entrado, no hay una excepcionalidad tan apabullante", advirtió.

Además, aseguró que no se había llegado a "plantear hacer la excepción" con la saltadora Ana Peleteiro para incluirla en la selección ya que cumplía con los criterios de World Athletics. "Tras recoger la medalla en el Campeonato de España lo primero que me dijo fue no", sentenció.

VE A KATIR PREPARADO DE SOBRA PARA DOBLAR 1.500-5.000

"Este equipo no es mejor ni peor que el de Eugene, es el mejor que tenemos para hoy. Son 56 atletas, con mucha presencia en pruebas, con una velocista (Jaël Bestué) en tres pruebas, algo que no se había dado nunca. Es un equipo amplio y absolutamente de la confianza de este seleccionador", prosiguió.

Sobre Mohamed Katir y su deseo de doblar 1.500 y 5.000 m, detalló que habló con el de Mula y que esté le solicitó "la posibilidad de hacerlo siempre y cuando en su preparación no tuviera que desgastarse demasiado en el Campeonato de España haciendo las dos pruebas". "Le dije que tenía la opción de hacer una y ser seleccionado en las dos. Además, el 5.000 empieza cuando acaba el 1.500, así que él ya habrá hecho su faena y por qué no hacer un extra, que ya ha demostrado que está, no preparado, lo siguiente", expresó.

Finalmente, se refirió a la ausencia de lanzadores, con sólo Yasiel Sotero en disco. "No voy a decir que no nos preocupa, pero no porque haya más o menos en campeonatos internacionales. Lo que no nos planteamos es lo de la equivalencia para las mínimas entre 5 centímetros y 5 centésimas. Las marcas son las que son, están trabajadas y estudiadas y una vez que pase Budapest, haremos un estudio de profundidad por si algo es mejorable, pero creo que son marcas muy equiparables en todos los sectores y no hay razón para abrir la mano por un sitio y cerrarla por otro", sentenció.