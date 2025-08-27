José Peiró: "En Tokio tenemos opciones para siete u ocho medallas, creo mucho en los atletas"

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional de atletismo, José Peiró, reconoció este miércoles que acuden con "un equipo potente" al Mundial al Aire Libre que acogerá Tokio en septiembre, donde ve "sinceramente" que tienen opciones para "siete u ocho medallas" dado que es alguien que cree "mucho" en sus atletas.
"No voy a hacer una valoración en cuanto a lo que vosotros (los periodistas) creéis de medallas y esas cosas. Sí que te digo que creo que llevamos un equipo potente, que tenemos opciones de medallas, de puestos de finalista y, sobre todo, en lo que más tenemos opciones, en todos los casos, es de un nivel de competitividad muy alto, que es lo que pedimos a los atletas", aseguró Peiró en rueda de prensa tras anunciar una preselección de 56 atletas.
El técnico no esconde que, "evidentemente, luego la competición no va a ser perfecta". "Habrá atletas a los que les saldrá mejor de lo previsto, otros a los que les saldrá lo previsto y otros a los que les saldrá peor. En todo caso, ahí estaremos para apoyarles a todos ellos", advirtió.
Peiró también sabe que afrontan el Mundial tras lograr "unos resultados destacados" en anteriores competiciones internacionales. "¿Podemos llegar a igualar el número de medallas de Budapest? Yo creo que sí, sinceramente lo creo. Siempre soy muy positivo con ellos, siempre creo mucho en ellos y siempre tengo mucha esperanza en ellos", remarcó.
"Pienso que podemos alcanzar ese número de medallas (de Budapest), que tenemos opciones para siete, ocho medallas, aunque evidentemente todas no van a salir porque estadísticamente no vivimos en un mundo perfecto. Pero sí que podemos alcanzar un número de medallas, si no igual, cercano al de los últimos campeonatos. Estamos aquí para mejorar, si no, no tendría sentido", sentenció.
Por otro lado, en cuanto a los criterios de selección, recordó que entienden que marcan "el nivel de exigencia adecuado para estar en el equipo nacional" y que "no es ninguna tragedia que un atleta, un año, no acceda". Simplemente eso tiene que hacernos ver a todas las partes implicadas, también a este seleccionador por supuesto, que no hemos llegado a cumplir con una serie de criterios y tratar de mejorar. Ya lo han hecho muchos atletas antes y seguro que seguirán haciéndolo en el futuro", zanjó.
En este sentido, el seleccionador considera "innegable que en algunas pruebas la evolución tecnológica" está siendo clave y que se ha "comido a todos los países, incluso a European Athletics y World Athletics". "Ha habido un avance tecnológico evidente y el formato para calcular las marcas en pruebas en las que está habiendo más incidencia, lógicamente, variará, y es más que probable que se endurezcan algunas, pero no porque la federación quiera sino porque a nivel mundial se está mejorando muchísimo y donde antes una marca te llevaba a cualquier sitio, ahora no te lleva a ninguna parte", opinó.
Peiró se mostró feliz de haber tenido este verano "dos excelentes campeonatos tanto en el Sub-20 como en el Sub-23" y que provocan que atletas de estas categorías "ya proyectan y ya están en el equipo nacional absoluto" como el caso de Marta Mitjans o Marta Serrano. "No es una prioridad, pero sí que es, lógicamente, gratificante el ver que hay gente joven que se sigue incorporando al equipo nacional absoluto", celebró.
Finalmente, el seleccionador restó importancia a que no haya ningún atleta para competir en el maratón masculino en este próximo Mundial. "No deja de ser una circunstancia prueba más. Es verdad que llama la atención, pero también es verdad que hay que entender que un año postolímpico y, en especial, en una prueba como la maratón, siempre es especialmente duro y ahora mismo no tenemos a nadie en el equipo nacional, pero seguro que en las próximas citas tendremos", puntualizó.