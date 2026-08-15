La joven Irene Ciércoles ocupa el quinto puesto en la final europea de 100 espalda

Irene Ciércoles, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Foto Olimpik

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La joven nadadora española Irene Ciércoles ha acabado quinta este sábado en la final femenina de 100 metros espalda en los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, que se están disputando en París (Francia), y sus compatriotas Arbidel González y Alba Vázquez han sido, respectivamente, séptimo en 200 mariposa y octava en 200 estilos.

En el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, con 16 años cumplidos en mayo y compitiendo por la calle 1, Ciércoles completó el largo de ida en 28.91 y el de vuelta en 30.74, firmando un 59.65 que valió ese quinto puesto. La francesa Mary-Ambre Moluh ganó el oro con récord europeo en 57.94, su compatriota Pauline Mahieu ató el bronce (58.77) y entre ambas se ubicó la neerlandesa Marrit Steenbergen (58.46).

Además, Arbidel González firmó su séptima posición con un tiempo de 1:54.97, rebajando el récord nacional en una carrera ganada por el francés Léon Marchand en 1:51.72; en ese podio lo acompañaron el húngaro Richard Marton (1:54.06) y el griego Apostolos Siskos (1:54.13).

Respecto a Alba Vázquez, completó primero el tramo de mariposa en 28.25, luego realizó el de espalda en 34.73, a continuación nadó el de braza en 36.93 y terminó con el de crol en 31.08; su 2:10.99 en la meta significó quedar octava en una final donde venció la irlandesa Ellen Walshe (2:09.81), seguida de la italiana Anita Gastaldi (2:10.07) y de la belga Roos Vanotterdijk (2:10.10).

También hubo representación española en 4x200 metros libre mixto. Mientras que en la sesión matinal habían nadado Carlos Garach, Miguel Pérez-Godoy, Ainhoa Campabadal y María Daza (7:35.98), en la vespertina repitieron Pérez-Godoy para iniciar y Campabadal para la tercera posta; César Castro hizo la segunda y Alba Herrero cerró el relevo.

Su 'crono' en meta de 7:34.41 les valió la séptima posición, en una final que ganó el cuarteto de Gran Bretaña con 7:24.13, estableciendo así un nuevo récord de los campeonatos; Alemania se adjudicó la medalla de plata con 7:25.43 y Rusia se colgó la de bronce con 7:26.35.

Por su parte, en los 200 metros estilos masculinos, Hugo González de Oliveira hizo 1:58.77 en su serie preliminar matutina y 1:56.61 en su semifinal vespertina, batiendo el récord de los campeonatos y pasando a una final donde no estará el también español Nil Cadevall, quien por la mañana había hecho 1:59.67 y después hizo 2:00.78 en semifinales.

Por otra parte, María Ramos avanzó a la final de 50 braza femenino tras haber hecho 30.90 en las series y luego 30.47 en las semifinales; en cambio, no superó las series Jimena Ruiz por su tiempo de 31.46. Laura Cabanes accedió a la final de 200 mariposa femenino tras haber nadado en 2:07.53 su 'semi' y previamente en 2:08.83 su serie matinal.

Y por último, en 100 espalda masculino, Iván Martínez solventó las series matutinas con un tiempo de 53.67, pero quedó eliminado en las 'semis' con un tiempo de 53.61, undécima marca de todos los nadadores que quedaban en liza.