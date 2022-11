Katie Ledecky rebaja en diez segundos el récord del mundo de 1.500 libre

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nadadora estadounidense Katie Ledecky ha firmado su primer récord del mundo en piscina corta en los 1.500 metros estilo libre de la Copa del Mundo de Toronto (Canadá), rebajando en diez segundos la plusmarca anterior.

Ledecky, siete veces campeona olímpica, nunca había establecido un récord en una piscina de 25 metros, una variante otoñal sin arraigo en su país, pero esta madrugada destrozó la marca que hasta ahora ostentaba la alemana Sarah Wellbrock, que nadó 15:18,01 en 2019.

La norteamericana completó la distancia en un sorprendente tiempo de 15:08,24, diez segundos por debajo de la germana. "No lo tenía como un objetivo establecido. No sabía qué esperar de este encuentro, el primero para mí de la temporada después de tomarme libre casi todo agosto. No tenía ningún tipo de súper preparación para esta cita, simplemente quería venir y competir con nadadores internacionales", señaló.

Además, Ledecky estuvo a punto de romper también el récord mundial de 800 metros estilo libre, que continúa en poder de la española Mireia Belmonte (7:59.34), aunque sí rompió el récord nacional con 8:00.58. Volverá a intentarlo el próximo fin de semana en Indianápolis, donde aspirará a ser la tercera mujer por debajo del 8:00.

Mientras, la canadiense Summer McIntosh, la gran sensación de la cita tras batir en la primera jornada a Ledecky en 400 libre, también batió el récord mundial juvenil de 400 estilos al ganar la prueba con un tiempo de 4:21.49, por delante de sus compatriotas Sydney Pickrem y Bailey Andison.