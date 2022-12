Katir: "Que me pongan como rival de Cheptegei significa que estoy haciendo algo muy grande"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atleta Mohamed Katir será una de las esperanzas de la representación español en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, que se disputa este sábado, carrera que ganó en la pasada edición y en la que será "rival" del ugandés Joshua Cheptegei, lo que significa que está "haciendo algo muy grande".

La San Silvestre Vallecana presentó este viernes en la Feria del corredor a su nómina de atletas más destacada para la prueba Internacional, con la presencia del propio Cheptegei, Dan Kibet, Mohamed Katir, Fernando Carro y Carlos Mayo, en categoría masculina; y Francine Niyonsaba, Tsehay Gemechu, Beatrice Chepkoech, Laura Priego y Laura Luengo, en la femenina.

El de Mula se convirtió el año pasado en el primer atleta nacional en ganar la tradicional prueba en hombres desde que lo hiciese el madrileño Chema Martínez en 2003, tras superar con claridad a sus rivales, con la mejor marca española de la historia (27:45). "Será mi tercera San Silvestre, es una pasada correr esta hermosa carrera", reconoció durante el acto.

"Aún no soy un atleta de fondo, es increíble que digáis que tengo rivalidad con Cheptegei, significa que estoy haciendo algo muy grande", expresó. "Vengo mejor que el año pasado, con bastante resistencia, espero aguantarle los primeros cinco kilómetros a Cheptegei", deseó entre risas.

Para el subcampeón de Europa de los 5.000 y medalla de bronce en la prueba de 1.500 de los Mundiales de Eugene (Estados Unidos) confesó que si el ritmo de la Vallecana "baja de 27 minutos, sería incapaz de aguantarle (Cheptegei)". "Pero sobre 27:30, 27:40, podría aguantarle, si se pone a hacer el récord de la prueba será imposible", admitió.

Katir deberá luchar con el otro mediofondista mundial del momento, el también ugandés Dan Kibet -dos puestos de finalista en 5.000 metros en mundiales Sub-20-, que explicó que, a sus 18 años, correrá la San Silvestre Vallecana "para coger experiencia", en su primera vez en una prueba de 10 kilómetros sobre asfalto. "Estoy con confianza para correr alrededor de 28 minutos, estaría bien", se puso como objetivo.

En el evento, también estuvo presente el vigente campeón español de 10.000 metros, Carlos Mayo ,que "por fin" correrá la mítica prueba madrileña. "Tenía muchas ganas de acabar el año aquí. Bajar de 28 minutos no valdrá para ser el mejor español. Mi objetivo es dar mi máximo y hacerlo lo mejor posible", comentó. "Le tengo respeto, incluso miedo al tramo final. Dan un poco de vértigo los tiempos. Mi estado de forma es bueno, he entrenado con normalidad y voy a más. Es duro, pero estamos hechos para sufrir", agregó sobre sus opciones.

Tampoco se perderá la San Silvestre Vallecana el que ya es un 'clásico' de la prueba Fernando Carro, tres veces campeón nacional de 3.000 obstáculos, vigente campeón de España de medio maratón y plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos. Se perdió la pasada edición por lesión y en su regreso a Madrid buscará mejorar el séptimo puesto de 2015 y los 27:46 que marcó en 2020 en Alcobendas. "El podio es súper difícil, habrá que estar a la altura", comentó.

NIYONSABA, GEMECHU Y CHEPKOECH, FAVORITAS EN CATEGORÍA FEMENINA

La organización también presentó a las principales atletas que lucharán por el triunfo en las calles de Madrid. Una de ellas será la keniana Beatrice Chepkoech, campeona del mundo y plusmarquista mundial de 3.000 obstáculos, además de campeona de la Liga Diamante. "Me he estado preparando para esta carrera, no será fácil, pero intentaré hacer una buena actuación. Intentaré mejorar mi mejor marca", señaló, con el récord de su compatriota Brigid Kosgei (29:54) en el horizonte.

La burundesa Francine Niyonsaba llega como subcampeona olímpica en Río 2016 y subcampeona mundial en 2017, además de dos veces campeona del mundo 'indoor', todo ello en 800 metros. Ahora se enfrenta a su segunda prueba en 10K, para lo que ha "entrenado mucho". "Es mi primera vez en Madrid, sé que es una carrera 'top', trataré de dar lo mejor de mí misma. Creo siempre en mí, no es fácil adaptarse a la larga distancia, espero hacer mi mejor marca", apuntó.

El trío de aspirantes al triunfo en Madrid lo completa la etíope Tsehay Gemechu, con la intención de continuar con la dinámica positiva de su país en la prueba, tras los triunfos en las dos pasadas ediciones de Yalemzerf Yehualaw y Degitu Azimeraw.

La 'armada' española estará encabezada por Laura Priego y Laura Luengo. La alcorconera terminó sexta en la pasada edición y fue la mejor española, aunque reconoció que "será complicado repetir". "Fue una experiencia súper bonita, era mi primera Internacional. Disfruté del 'ambientazo', fue increíble. Hay que salir con cabeza, habrá que dosificarse un poco", analizó. Por su parte, Luengo, que ya corrió la prueba en 2020 firmando un décimo puesto (33:42), afirmó estar "en muy buen estado de forma".

Finalmente, la directora general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Alicia Martín, destacó que "es un año especial para el deporte popular". "Esta carrera y el éxito que tiene es una satisfacción para el Ayuntamiento", recalcó, antes de comentar que "es la primera vez que corre el alcalde de Madrid en la San Silvestre Vallecana". "Le he dicho que esta carrera es para divertirse, no hay que mirar el reloj, hay que disfrutar del 'ambientazo' que hay", concluyó.