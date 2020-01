Laia Sanz: "Después de este Dakar me dan aún más ganas de cambiar a coches"

Publicado 23/01/2020 13:56:14 CET

La piloto lamenta un Dakar que favorecía a los pilotos "más locos" y reconoce que "no tenía muchas ganas de asumir riesgos"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto Laia Sanz (GasGas) ha reclamado que su 10/10 en el Rally Dakar es "un récord que ningún piloto español había logrado antes", lo más positivo de una carrera que le ha dado "aún más ganas de cambiar a coches" en el futuro debido al recorrido de la segunda semana, que favorecía a los pilotos "más locos" y que espera que ASO modifique el año que viene para volver a una prueba "más lenta, técnica y moderada".

"Los coches siempre me han gustado mucho. Ya llevo 10 Dakar en motos, tengo 34 años y empiezo a notar que es un buen momento para hacer ese cambio. Después de este Dakar me dan aún más ganas de cambiar. El año que viene aún será un poco pronto, pero cada vez me llama más y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo más pronto que tarde", deseó Sanz en una entrevista concedida a Europa Press.

Decimoctava en la clasificación final en Arabia Saudí, remarcó que "su objetivo era estar entre los 15 primeros". "Pero por otro lado muy contenta del 10/10 porque es un récord que ningún español había conseguido antes y al que hay que darle mucho valor. Soy ambiciosa y me hubiese gustado estar un poquito más adelante, pero soy consciente de que en un Dakar no puede salir todo redondo", resumió.

A la hora de analizar la prueba, agradeció "una primera semana buena en cuanto a recorrido", pero no una segunda "muy rápida y muy peligrosa". "Ves que otros pilotos a los que les has metido 15 minutos en un día técnico, te pasan en una recta con polvo, en la que no se ve nada, porque están más locos. A mí eso no me gusta", lamentó sobre un recorrido donde "era una cuestión de quien se la quería jugar más".

"Por desgracia perdimos a Paulo (Gonçalves), fue algo muy desgraciado. Hace muchos años que se corre a un nivel muy alto y por desgracia es un deporte peligroso. Pero si es verdad que el tipo de etapas de la segunda semana no ayudaba mucho y psicológicamente no te podías sacar el tema de la cabeza. Era una cuestión de asumir riesgos y yo no tenía muchas ganas", recordó sobre el fallecimiento del piloto portugués por una caída en la séptima etapa.

"TODAS LAS MUJERES ÍBAMOS UN POCO ASUSTADAS A ARABIA"

"Me gustaría que fuera un Dakar donde la gente se pierda, que pasen cosas, no solo caídas, que sea un Dakar duro de verdad donde cueste llegar al final de etapa. Como pasaba antes con algunas etapas, que no veías la hora de llegar al final", pidió la catalana, confiado en que sus deseos puedan cumplirse porque "la organización tiene muchas ganas de escuchar a los pilotos y preguntar nuestras opiniones". "Estoy segura de que encontrarán la solución para hacer una carrera más lenta, técnica y moderada", subrayó.

Sobre su condición de mujer en un país como Arabia Saudí, Sanz reconoció que iban "todas un poco asustadas". "Nos metieron el miedo en el cuerpo y al final no ha sido tan difícil como pintaba. También debo decir que no hemos convivido mucho con la gente de allí. Cuando empieza la carrera estás en el vivac y es lo mismo que en Perú, en Bolivia o en Argentina. Es una familia con los mismos de siempre e íbamos todos en manga corta. En carrera ni te acordabas de donde estabas", resumió sobre un Dakar que finalizó con un gran susto en la última etapa.

"El último día había tráfico en la especial y enseguida se apartaban, pero hubo uno que vino de cara, muy rápido y haciendo luces. Cuando lo vi me aparté de la pista y cuando empezó a girar la 'pick up' empezó a girar hacía mí. Pegó un volantazo y me pasó cerca. Al cabo de unos kilómetros volvió a aparecer y ya sí que me asusté mucho porque te pasan mil cosas por la cabeza", narró.

"Intenté irme muy lejos, perdiéndome un poco. Me asustó a mí y a unos cuantos pilotos. Pudimos avisar a la organización e imagino que fueron rápido a controlarlo. Imagino que sería alguien que tendría camellos y le molestamos, e igual que hay locos aquí que se enfadan, el tío debía de estar muy enfadado", agregó.

"SEGURO QUE ALONSO VOLVERÁ Y OPTARÁ A GANARLO"

Para la piloto de GasGas, este Dakar fue especial porque fue el primero en el que competía su pareja, Jaume Betriu, que fue el mejor novato al finalizar decimocuarto. "Ha hecho un gran Dakar, pero para mí ha sido un rally difícil porque estaba acostumbrada a preocuparme por mí y tener a alguien tan cercado arriesgando tanto se hace complicado de gestionar. Es muy rápido, tiene un carácter tranquilo y yo le machacaba mucho con que fuera prudente", señaló sobre su convivencia durante la carrera.

En cuanto a la categoría de coches, el Dakar también tuvo dos importantes protagonistas con acento español, el ganador Carlos Sainz, al que felicitó por su tercer triunfo, y el debutante Fernando Alonso, a quien da como aspirante en el futuro.

"Seguro que los primeros años a Sainz le costó un poco adaptarse a la disciplina y ya lo ha ganado con tres coches diferentes. Eso demuestra que sabe tener a punto un coche y luego está la motivación que tiene a su edad. También hay que felicitar a Lucas (Cruz, su copiloto), que es otra parte muy importante del triunfo", recordó.

En cuanto al doble campeón mundial de Fórmula 1, le avisó de que "el problema con el 'veneno' del Dakar es que, si te entra, no sale más". "O lo odias mucho, algo que le pasa a muy poca gente, o te engancha de verdad. Estoy segura de que va a volver", apuntó.

"En su primer año lo ha hecho muy bien, creo que ha sorprendido. Un piloto con sus manos, con un buen piloto como Marc (Coma), con un equipo, medios y horas seguro que tiene opciones a ganarlo en un futuro", dijo, antes de comentar una posible pareja Sanz-Alonso en coches. "De compañera de equipo no estaría mal, pero a mí me gustaría pilotar", avisó entre risas.