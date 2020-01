Laia Sanz: "No le veo la gracia a etapas así"

Publicado 14/01/2020 18:33:13 CET

La piloto española Laia Sanz (GasGas) lamentó haber disputado una etapa "a fondo" en el noveno capítulo del Rally Dakar 2020 y aseguró que trató de "no cometer errores" para aguantar el tipo y situarse decimoséptima a las puertas de la segunda etapa maratón de la prueba.

"Los 40 kilómetros iniciales han sido muy técnicos, muy bonitos, un poco lentos. Ahí me lo he pasado muy bien, pero después del refueling, a partir del km 180, era a fondo. No le veo la gracia a las etapas así", espetó la piloto catalana.

La categoría de motos volvió a la normalidad este martes tras la jornada de luto vivida por el deceso de Paulo Gonçalves. Sanz trató de dejar a un lado los sentimientos y volvió a subir a su GasGas RC 450F para afrontar con el mejor ánimo posible la novena etapa. La española cruzó la meta en 23º lugar y ganó una posición en la general para situarse 17ª, a 3h 07'27" del líder.

"He aflojado un poco, porque no quería hacerme daño. No le veo la gracia a las etapas así. La única gracia que tenía el final de etapa de hoy era aguantar el gas y, la verdad, no tenía muchas ganas con lo que sucedió el otro día. Espero que mañana la especial sea distinta", indicó.

Sanz agregó que "la segunda parte no estaba hecha" para su pilotaje; "Se trataba de ir a fondo mucho, mucho tiempo. No me ha gustado nada y me lo he tomado con calma para asegurarme de no cometer errores. Sabía que estaba perdiendo tiempo, pero no iba a correr ningún riesgo", admitió.

En cualquier caso, la barcelonesa sigue dentro del top 20 de un Dakar que pronto se le puso cuesta arriba por la caída que sufrió en la segunda jornada y fue preguntada de cara a la segunda jornada maratón. "Espero que me vaya mejor que la primera maratón que tuvimos. Tengo que ser paciente, porque, por velocidad, veo difícil superar a los de delante. Seguro que aún pasarán cosas", concluyó.