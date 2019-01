Laia Sanz: "Si hace un mes me dicen que termino undécima, no me lo creo"

Publicado 17/01/2019 20:58:29 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz (KTM) reconoció estar contenta y casi sorprendida por lograr terminar por novena vez seguida el Rally Dakar, el cual culminó este jueves en undécima posición, algo que no se hubiera creído "hace un mes", por el cúmulo de obstáculos físicos que tuvo que superar en su preparación.

"Estoy muy feliz con este resultado. No hubiera pensado nunca acabar así llegando como he llegado a la carrera. He sufrido mucho para estar aquí. Si hace un mes me dicen que hago la 11, no me lo creo", comentaba exultante a su llegada a la meta de Lima, después de un Dakar cien por cien peruano y compactado a 10 duras etapas.

La de Corbera de Llobregat logró cruzar la meta de su novena participación en motos, algo que ningún piloto había logrado nunca, rozando el 'Top 10' en el año que más problemas tuvo para llegar a Lima, por culpa de una mononucleosis, la fiebre Q y una neuropatía que condicionaron su estado físico.

Sanz, que fue duodécima el año pasado y novena en 2015 como mejor resultado, terminó con una última etapa de nervios. "He empezado un poco nerviosa porque tenía muchas ganas de acabar y que fuera todo bien. En este Dakar cada día han pasado cosas y hoy no era un día de trámite. La prueba es que he tenido un susto", afirmó la piloto patrocinada por Soficat Xerox.

"En el paso por un río me he torcido mucho el pie y pensaba que me había hecho daño, así que me he tomado el resto de la etapa con calma. Pensaba que Kevin Benavides me pillaría, pero no ha sido así al final. Estoy súper contenta. Quiero dar las gracias al equipo y a la gente que ha estado cerca de mí estos meses tan difíciles", dijo.

Por último, Laia felicitó a su compañero de KTM Toby Price, campeón en motos. "Lo de Toby es de otra galaxia. Con la mano rota y unos dolores fortísimos no sé cómo ha sido capaz de pilotar a este nivel y ganar la carrera. Al llegar al campamento cada día, dejaba caer la moto porque no podía sujetarla más del dolor. Es brutal lo suyo y me alegro un montón por él y por todo el equipo", comentó.