LaLiga transmitirá en 'YouTube' el partido de NFL del Bernabéu entre Commanders y Dolphins

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga retransmitirá en directo en su canal de 'YouTube' el partido de la liga nacional de fútbol americano (NFL) que disputarán este sábado (15.30 horas) los Washington Commanders y los Miami Dolphins en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en el marco del 'NFL Madrid Game 2025'.

Con este acuerdo alcanzado entre la NFL y la entidad que preside Javier Tebas, la transmisión en directo del encuentro estará disponible de forma gratuita en el canal de la plataforma de LaLiga para aficionados en España y en 18 países de América Latina, incluyendo México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay.

A la retransmisión del encuentro se unirán los periodistas Isabel Forner y Martín del Palacio, además de los creadores de contenido Robert PG y Koko DC. Habrá más de cuatro horas de contenido en directo para vivir el partido, disfrutar del espactáculo del descanso, con la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee, y compartir cada momento del enfrentamiento.

El director general de negocio de LaLiga, Jorge de la Vega, señaló que "en un ecosistema deportivo cada vez más global", este tipo de colaboraciones reflejan la "convicción de que el futuro del deporte pasa por la cooperación, la innovación y la pasión compartida". "Poder ofrecer un partido de la NFL en nuestras plataformas es una muestra clara de ese espíritu", apuntó.

Por su parte, Rafael de los Santos, director general de la NFL en España, destacó que "esta colaboración con LaLiga demuestra cómo dos de las competiciones más influyentes del mundo pueden unir fuerzas para inspirar a nuevas generaciones de aficionados". "Transmitir este partido a través del canal de 'YouTube' de LaLiga es un paso más en nuestra visión de construir un puente cultural entre el fútbol americano y el fútbol español", concluyó.