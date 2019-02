Los Laureus buscan su mejor momento deportivo de 2018

Publicado 04/02/2019 18:42:22 CET

Diez historias deportivas conmovedoras han sido elegidas por los aficionados para optar al premio Laureus al 'Momento Deportivo del Año', el premio que celebra el juego limpio, la deportividad, la emoción y el dramatismo del deporte.

Todas ellas son historias inspiradoras más allá del mero escenario deportivo que demuestran cómo el deporte puede marcar la diferencia en la vida de las personas. Este lunes 4 se cerró la votació y los tres finalistas serán invitados a la gala de entrega de los Laureus del próximo 18 de febrero en Mónaco donde se anunciará el ganador. Repasamos estas diez historias.

1. Sven Hannawald y su felicitación a Kamil Stoch. Hannwald fue el primero en ganar los cuatro eventos de los Cuatro Trampolines y cuando vio como Kamil Stoch le emulaba en la temporada 17-18 no dudó en abandonar su puesto de comentarista para felicitarle en persona.

2. Doddie Weir y su lucha contra las enfermedades que atacan a las neuronas motoras. El exjugador del 'XV del Cardo' emocionó a los

aficionados de todo el mundo con su emotiva entrega del balón al inicio del partido entre Escocia y Nueva Zelanda en noviembre de 2017. Actualmente está recaudando fondos y fomentando la concienciación a

través de su fundación 'My Name'5 Doddie'.

3. Joe Thompson y su retorno a Wembley. Tras haber superado en dos ocasiones un linfoma de Hodgkin, Thompson tuvo un regreso muy emotivo al jugar a fútbol para el Rochdale en la FA Cup contra el Tottenham Hotspur en el estadio de Wembley

4. Xia Boyu y su reto de escalar el Everest pese a tener los pies amputado. En 1975, Xia Boyu perdió los dos pies tras cederle su saco de dormir a un compañero enfermo durante una tormenta en elevada altitud. Ahora, a los 69 años, se ha convertido en el segundo doble amputado

en escalar el Everest, siendo el primero en llegar a la cumbre desde la cara nepalí.

5. Siya Kolisi, un capitán histórico. El jugador de la selección sudafricana de rugby se convirtió en el primer capitán negro africano de los 'Springboks' en el partido ante Inglaterra.

6. Gilberto Martínez y la fidelidad a una promesa pese a la tristeza.

Gilberto Martínez sufrió la desgracia de perder en un accidente de tráfico a su familia, con la que había planeado ir al Mundial de Rusia para animar a su México. Su terapeuta le sugirió que hiciera el viaje de todos modos, como parte del duelo, y entre esto y un mensaje del portero Guillermo Ochoa, le permitieron honrar la memoria de los suyos en la histórica victoria ante Alemania.

7. Edward Mills y el homenaje a su madre. Cuando a su madre le diagnosticaron un cáncer terminal, Mills asumió el reto de recaudar fondos para la investigación del cáncer, convirtiéndose en la persona más joven en escalar el 'Old Man of Hoy', un pináculo marino de 137 metros de altura cerca de Orkney, recaudando más de 35.000 libras.

8. La entrega imparable de Patrick Taylor. El famoso programa de radio de la BBC, 'Test Match Special', es una institución en el mundo del cricket, así que cuando Patrick Taylor, gran aficionado a este deporte, su comentarista Jonathan Agnew leyó en directo su conmovedor homenaje.

9. El Tour de fuerza de Peter Thompson. Thompson recorrió la ruta del Tour de Francia, un total de 3.349 kilómetros, en 68 días y logró recaudar más de 29.000 euros para su programa de concienciación sobre salud mental 'Marathons for the Mind'.

10. Edwin Vermetten y el cuidado especial de su compañero Paul Guest. Durante un partido de dobles de tenis en silla de los Invictus Games, un helicóptero cercano provocó la adversa reacción emocional de Paul Guest, que sufre TEPT (Trastorno Estrés Postraumático), pero ahí estaba su compañero Edwin Vermetten para ayudarle a superarlo hablándole e incluso cantándole la popular 'Let it go' de la película 'Frozen'.