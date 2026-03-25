Las Leonas 7s afrontan la cita en Brasil buscando "dar oportunidades a jugadoras que aún no las han tenido"

La seleccionadora española, María Ribera. - RFER

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las selección española femenina de rugby seven afronta la próxima cita de las HSBC SVNS 2 en São Paulo (Brasil) con el objetivo de mejorar su rendimiento en Montevideo (Uruguay), donde acabaron en segunda posición, pero con la mentalidad de "dar oportunidades a jugadoras que aún no las han tenido".

Así lo afirma la seleccionadora María Ribera en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Rugby (RFER), que reconoce que la clasificación para seguir compitiendo en el circuito internacional supone un punto de inflexión en la temporada.

Por ello, el equipo llega "muy feliz por la clasificación" a la ciudad brasileña, un paso clave que les permite mirar con ambición a los siguientes torneos. No solo por lo competitivo, sino también por lo que viene después: "primero para poder jugar el Mundial, que son los tres torneos siguientes", dentro de un calendario exigente y de máximo nivel.

A ello se suma un aliciente especial, como será disputar una de las Series en España. Ribera lo define como "una fortuna" y asegura que jugar en Valladolid será "un sueño" para todo el grupo, al tratarse de "hacer el deporte que más te gusta en tu casa y poder jugar una Serie Mundial" en suelo nacional.

La experiencia reciente en Madrid refuerza esa idea: el ambiente fue "espectacular" y repetirlo supone, en sus palabras, "de lo mejor que te puede pasar como deportista", al poder compartirlo con la afición.

Además, la seleccionadora pone en valor el impacto que tiene competir en casa en el crecimiento del rugby femenino. Considera que es "una ventana para hacer crecer" este deporte y una oportunidad para "contagiar esa pasión" a nuevas generaciones, con el deseo de que cada vez más niñas y jóvenes jugadoras quieran seguir ese camino y "apostar por el rugby 7 y por los Juegos Olímpicos".

En lo deportivo, el equipo llega a Brasil con el objetivo de mejorar su rendimiento tras lo visto en Montevideo. Ribera reconoce que ciertos errores les impidieron mostrar su mejor versión y señala que esperan "reducir las imprecisiones", especialmente aquellas que les hicieron perder posesiones y limitaron su capacidad para desarrollar su juego ofensivo con continuidad.

La cita servirá también para seguir ampliando la rotación, ya que permitirá "dar oportunidades a jugadoras que aún no las han tenido", en una dinámica que el equipo afronta "con muchísimas ganas", con la intención de seguir creciendo y consolidándose en el circuito internacional.

Ribera reconoce que ciertos errores les impidieron mostrar su mejor versión y señala que esperan "reducir las imprecisiones", especialmente aquellas que les hicieron perder posesiones y limitaron su capacidad para desarrollar su juego ofensivo con continuidad.

La cita servirá también para seguir ampliando la rotación, ya que permitirá "dar oportunidades a jugadoras que aún no las han tenido", en una dinámica que el equipo afronta "con muchísimas ganas", con la intención de seguir creciendo y consolidándose en el circuito internacional.