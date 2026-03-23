La selección femenina de rugby Seven jugará las finales de las Series Mundiales

Archivo - La selección española femenina de rugby seven en las Series Mundiales 2 de Nairobi - WORLD RUGBY - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugy Seven se ha clasificado para las finales de las HSBC SVNS World Championship Series tras sumar los puntos necesarios en la cita del circuito SVNS 2 celebrada en Montevideo, por lo que podrá competir con las mejores del mundo en los eventos que acogerán Hong Kong, Valladolid y Burdeos (Francia).

'Las Leonas' que dirige María , terceras en Nairobi, finalizaron segundas en la capital uruguaya, cayendo sólo ante Brasil y Argentina, resultado que le permitió ponerse empatadas con 34 puntos junto a Sudáfrica y sólo por detrás de Argentina (40 pts). A falta de una sola manga para cerrar la fase regular, las matemáticas confirman que España es ya inalcanzable para Brasil y Kenia, asegurándose una plaza entre las cuatro mejores selecciones del circuito SVNS 2, según informó este lunes la Real Federación Española de Rugby (RFER).

"Este éxito garantiza la presencia de España en la gran batalla final por el ascenso y la permanencia en las Series Mundiales, donde se medirán a las mejores naciones del planeta en tres paradas de ensueño: la mística de Hong Kong, el calor de la afición local en Valladolid (del 29 al 31 de mayo) y el cierre de fiesta en Burdeos", celebró la federación.