Las 'Leonas' abren la 'era Sonnes' con tajante triunfo ante Bélgica en el Europeo de rugby

Lance de un partido de la selección española femenina de rugby XV. - FERUGBY / PATRICIA J. GARCINUNO

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV ha ganado este sábado por 39-0 al combinado de Bélgica en el inicio del Campeonato de Europa 2026, una victoria tajante en el estreno de Régis Sonnes como seleccionador de España para afrontar una nueva etapa tras el Campeonato del Mundo.

En El Cantizal de Las Rozas (Madrid), ambos equipos cometieron varios errores al comienzo del partido y las pérdidas de balón impidieron que el juego cogiera ritmo. Sin embargo, España fue creciendo con paciencia y a los 10 minutos llegó su primer ensayo (5-0), obra de Tecla Masoko.

La transformación no entró, pero el golpe anímico estaba dado y, solo dos minutos después, Amalia Argudo lució talento; recogió una patada de despeje belga, rompió la defensa y se marchó para sumar el segundo ensayo (10-0). Ella y Masoko se convirtieron así en las protagonistas.

La delantera española ganaba metros con continuidad y además la línea encontraba espacios. Masoko volvió a posar para el 15-0, de nuevo sin transformación, y en el 26' repitió Argudo para ampliar la renta de las 'Leonas', esta vez añadiendo ella misma la patada posterior (22-0).

España siguió acumulando fases en campo rival y generando ocasiones, como una en el minuto 34 donde Eider García estuvo muy cerca de sumar y Bélgica reaccionó bien para frenarla. Quien sí encontró premio fue Amaia Erbina, que irrumpió por el centro para anotar y encarrilar el partido.

Bélgica tuvo su acercamiento más peligroso justo antes del descanso, con claridad hacia las inmediaciones de la zona de marca española, pero la defensa local respondió con firmeza para irse 27-0 al intermedio. En la reanudación, España volvió a adueñarse del territorio y la posesión.

A los dos minutos de esa segunda mitad, Nuria Jou sumó otro ensayo que elevó la ventaja a 32-0. A partir de ahí, el dominio español fue total, si bien el marcador no lo reflejó tanto. Las 'Leonas' jugaron buena parte del tramo final en campo belga, con continuidad y control, pero con menos acierto en los últimos metros que en la primera mitad.

El cierre llegó en la última jugada del encuentro, con un ensayo de Valentina Pérez y luego Argudo volvió a convertir su patada. Eso selló el 39-0 definitivo y significó una victoria con bonus que confirmó el arranque sólido de la 'era Sonnes' en este Women's Europe Championship.