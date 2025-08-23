Las 'Leonas' de rugby XV viven su estreno mundialista ante una Nueva Zelanda que defiende título

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV vivirá este domingo (18.30 horas) en el York Community Stadium su primer partido en el Mundial de categoría absoluta, que se está disputando en Inglaterra, y lo hará ante el combinado de Nueva Zelanda, vigente campeón y serio candidato a conquistar un nuevo título.

España vuelve al torneo mundialisto femenino ocho años después de su última participación, ya que se perdió la edición que debía jugarse en 2021 y finalmente se celebró un año más tarde. Ahora, encuadradas en el Grupo C, las 'Leonas' españolas se estrenarán contra uno de los cocos.

Habrá máxima exigencia frente a las 'Black Ferns', un equipo que ha levantado la Copa del Mundo seis veces y que cuenta en su plantilla para este torneo con la legendaria Emily Scarratt, quien disputará su quinto Mundial siendo, además, la máxima anotadora histórica (175 puntos).

Este encuentro será el segundo oficial de la historia entre Nueva Zelanda y España tras el disputado en los cuartos de final del Mundial de 1998, en el que las 'Black Ferns' se impusieron por 46-3 antes de alzarse con el primero de los seis títulos de su palmarés.

Los 16 equipos competirán para alcanzar la final prevista para el 27 de septiembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en una edición que apunta a ser histórica porque ya se han vendido 375.000 entradas para los 32 partidos, más del doble que en el Mundial anterior; de ellas, 40.000 fueron del duelo inaugural entre Inglaterra y Estados Unidos.