Leticia Canales da positivo por Covid-19 justo antes de volver a la competición

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La surfista Leticia Canales, ocho veces campeona de España, ha dado positivo por Covid-19 justo antes de volver a la competición tras el confinamiento y se encuentra asintomática, cumpliendo su segundo día de cuarentena en la residencia de deportistas de Getxo donde vive.

Este pasado domingo, Canales tendría que haber puesto rumbo a Galicia para competir en el Galicia Classic Surf Pro, el primer campeonato tras el parón durante el confinamiento, pero el sábado conoció el positivo en la prueba PCR que se había realizado el día anterior.

"El positivo me ha pillado totalmente por sorpresa ya que estoy asintomática, me encuentro bien y tengo especial cuidado para evitar el Covid. Es más, a menudo he tenido que recordar a varias personas sobre la importancia de mantener distancias y utilizar la mascarilla", aseguró en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

El único síntoma que ha detectado la vasca es un leve dolor de garganta "como si hubiera cogido frío, sin más". "Me encuentro bien, tranquila y animada para pasar estos días de aislamiento. Mi vida es el surfing y cuento las horas para poder volver al agua más fuerte que nunca", concluyó.

Canales dejó de competir en marzo debido a la pandemia cuando atravesaba el mejor momento de su carrera. El día 13 de aquel mes consiguió el mejor resultado de la historia del surf femenino español, un tercer puesto en el Sydney Surf Pro gracias al cual ha terminado esta temporada interrumpida con un décimo puesto en el ranking mundial QS.