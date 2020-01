Lia Beel: "Los Juegos son lo mejor que me podría pasar este año"

Publicado 14/01/2020 16:28:25 CET

La atleta paralímpica Lia Beel confesó que los Juegos Paralímpicos de Tokio que se celebrarán este año entre agosto y septiembre son "lo mejor" que le podría pasar este año y por ello son el "principal objetivo" de la burgalesa, junto con el Campeonato de Europa donde quiere revalidar su título en 200 metros.

"Volver a ir a unos Juegos, igual que estuve en Río, sería muy importante. Es la mayor competición de un deportista. Yo me dedico profesionalmente al deporte, porque trabajo como fisioterapeuta.

El deporte es muy importante para mí y por eso los Juegos es lo mejor que podría pasarme este año, pero ganar el Campeonato de Europa también es muy importante", reconoció Beel en la presentación de la campaña 'Blindgol' impulsada por 'Naturhouse'.

La atleta, que sufre discapacidad visual y que se colgó la medalla de oro en el Campeonato de Europa Adaptado celebrado en Berlín en 2018, intentará revalidar el título en junio, para después luchar en los Juegos Olímpicos y volver a quedar "entre las diez primeras" del mundo. "En el último Mundial quedé séptima y me gustaría repetirlo", admitió.

Además, la burgalesa afirmó que el ambiente de los Juegos es "totalmente diferente al de cualquier competición", donde todo se eleva a la "enésima potencia". "Vas a un Europeo, a un Mundial y está muy bien, disfrutas compitiendo, pero en los Juegos es diferente", reiteró.

"Al final vives en una Villa, no en un hotel como en los otros campeonatos, y estás con todos los deportistas de todas las discapacidades y de todos los deportes. Esto te permite conocer a mucha gente muy buena y muy diferente de todos los deportes. Yo disfruté mucho en Río en la final de basket en silla porque les había visto allí, entrenar, y disfrutas de un deporte que no es el tuyo", explicó.

La deportista española protagoniza la campaña de sensibilización impulsada por 'Naturhouse', 'Blindgol', que tiene como objetivo "visibilizar el deporte paralímpico", a través del fútbol. "Los proyectos de inclusión en el deporte son súper importantes. Yo soy muy buena con balones, pero es algo diferente, en mi día a día entreno de otra forma, no hago fútbol, pero la verdad es que es divertido", admitió.

"Mi discapacidad la tengo desde que nací, pero es una enfermedad degenerativa, así que veía antes más y he ido perdiendo vista. Siempre he hecho deporte, yo caí en el atletismo, pero creo que cualquier deporte es importante y mucho más para las personas con discapacidad", explicó.

En este sentido, la atleta aseguró que "cualquier persona con discapacidad está preparada para practicar deporte, ya que cualquier deporte es adaptable". "Yo soy atleta, compito y he competido en Juegos, en el Campeonato del Mundo y soy campeona de Europa. A mí me encanta el atletismo, pero cualquier deporte se puede hacer con discapacidad", añadió.

"Yo le diría a la sociedad que se atreviera tanto a hacer esta campaña como a acercarse a las personas con discapacidad. Hay veces que por la calle pregunto y la gente no me contesta y me da rabia porque hablar conmigo es igual que hablar con otra persona. Hay que tomarnos como personas, no como personas con discapacidad. A todo el mundo le pasa algo, entonces todos somos iguales", concluyó.