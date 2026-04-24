La Liga Nacional de Judo arranca este fin de semana en el Centro de Tecnificación de Villaviciosa de Odón

La Liga Nacional de Judo en 2025. - FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Liga Nacional de Judo inicia este fin de semana en el Centro de Tecnificación de Villaviciosa de Odón una nueva temporada con una primera jornada en la que competirán 16 equipos, distribuidos en cuatro ligas, tanto en categoría masculina como en femenina.

Según un comunicado, un total de 16 equipos competirán en esta primera jornada, distribuidos en cuatro ligas de cuatro equipos, con el objetivo de lograr una de las dos primeras plazas de cada grupo para avanzar a la segunda jornada.

En esa fase, los equipos clasificados se reorganizarán en dos ligas A de cuatro equipos, donde se disputarán, entre la segunda y la tercera jornada, los puestos del 1º al 8º. Por su parte, los equipos que no consigan el pase lucharán en las ligas B por la permanencia y evitar el descenso, definiendo las posiciones del 9º al 16º.

La competición contará con la presencia de destacados judocas del panorama nacional como Fran Garrigós -bronce en Paris 2024-, Aharon Santamaría, Marta García y Adrián Nieto, todos ellos inmersos en la lucha por la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, vVarios clubes madrileños parten como firmes candidatos al podio. Entre ellos, destacan la Asociación de Judo Móstoles (AJM), el Judo Club Sotillo, el Judo Club Getafe y el CDE Brunete.

Los resultados de la pasada temporada reflejan el dominio del Valencia Club de Judo, que se proclamó campeón tanto en categoría masculina como femenina. En la competición masculina, el podio lo completaron el CDE Brunete, el Girona Judo y la Asociación Judo Móstoles. En categoría femenina, el segundo puesto fue para AJM, mientras que el Judo Club Getafe y el Judo Club Sotillo ocuparon la tercera y cuarta posición, respectivamente.