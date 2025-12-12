Lindsey Vonn vuelve a ganar casi ocho años después en el descenso de la Copa del Mundo de St. Moritz

Archivo - Lindsey Vonn - Christopher Levy/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se ha impuesto este viernes en el descenso de la Copa del Mundo de St. Moritz (Suiza), un éxito que acaba con una sequía de más de siete años sin lograr una victoria y que la convierte, a sus 41 años y 55 días, en la ganadora de más edad en una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Vonn, que se retiró en 2019 tras ganar su novena medalla mundialista y que regresó la temporada pasada a la competición con la rodilla reconstruida, aventajó en casi un segundo (0,98) a la austriaca Magdalena Egger, que logró su primer podio. El tercer lugar fue para la también austriaca Mirjam Puchner, plata en el Campeonato del Mundo y que se quedó a 1,16 segundos de la ganadora.

Con este triunfo, la norteamericana, campeona olímpica de descenso en 2010, se convirtió en el ganador o ganadora de más edad de una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino, con 41 años y 55 días. El anterior récord lo ostentaba el suizo Didier Cuche, que tenía 37 años y 192 días cuando ganó un supergigante masculino en 2012.

Vonn, ganadora de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones y dos veces campeona del mundo, consigue así su 44ª victoria en descenso y la 83ª en la general, Tras su retirada en 2019, regresó la temporada pasada con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

En marzo, volvió al podio con un segundo puesto en el último supergigante de la campaña 2024-25. El resultado de este viernes es su primera victoria en la Copa del Mundo desde el descenso de Are (Suecia) en marzo de 2018, y llega poco más de 21 años después del primer éxito de su carrera en diciembre de 2004 en Lake Louise (Canadá).