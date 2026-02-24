Longchamp presenta su primera tabla de surf. - LONGCHAMP

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda premium Longchamp se ha asociado con Shapers Club, taller francés referente en el mundo del surf, para crear su primera tabla de surf dentro de la campaña de primavera-verano de 2026 que se sitúa en la encrucijada entre el mundo del deporte y el diseño de la Maison parisina.

Fiel al mantra de su colección primavera-verano 2026 'Catch de Parisian Wave', Longchamp traslada su dinamismo y energía a la playa. La tabla de surf Longchamp, concebida tanto como objeto de colección como pieza deportiva, se lanza en una edición ultra limitada y numerada de solo 40 unidades.

Fruto del encuentro entre dos empresas familiares francesas, ambas con la distinción 'Empresas del Patrimonio Vivo', la tabla de surf se ha desarrollado con los estándares más exigentes en el taller Shapers Club de Marennes, cerca de La Rochelle.

Detrás de su diseño aerodinámico y su revestimiento de madera, inspirado en las tablas largas californianas, se esconde una estructura de espuma, fibra de vidrio y resina, pensada para un rendimiento deportivo avanzado.

Los tonos sutilmente descoloridos, las quillas de colores vivos y los gráficos de estilo retro confieren a la tabla de surf Longchamp un aire sesentero para atraer el gusto tanto de los surfistas como de los amantes del diseño que buscan un complemento original para su decoración.