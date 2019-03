Lucas Eguibar se cuelga el oro en la Copa del Mundo de Suiza

Publicado 16/03/2019 18:20:26 CET

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El deportista español Lucas Eguibar se llevó la victoria este sábado en su estación talismán, la de Veysonnaz (Suiza), después de imponerse con autoridad en la Copa del Mundo de snowboardcross.

Eguibar, que suma cinco podios de Copa del Mundo a lo largo de su carrera, acaba en un cuarto lugar en la clasificación del circuito de Copa del Mundo 2018-2019, sacándose la espina de otra cuarta plaza como fue la de los Mundiales de Park City en febrero 2019 dónde se quedó a las puertas de las medallas.

Sin duda, Veysonnaz le sienta bien al vasco que no ha tenido en 2018-2019 su mejor temporada, pero que ha sabido acabarla con un golpe de autoridad. En un día de sol espectacular y con un trazado muy técnico, sumamente rápido y con mucho aire en los saltos.

Dominó prácticamente todas las series empezando con unos octavos de final en que salió y entró primero por delante del suizo Jerome Lyman. En cuartos empezó sufriendo como tercero, pero rápidamente se colocó segundo tras el australiano Cameron Bolton metiéndose en semifinales donde volvió a protagonizar un duelo con el "aussie" que se decantó por el lado de Eguibar.

El donostiarra se mostró muy confiado y en la final no fue diferente. Partió segundo tras el austríaco Alessandro Haemmerle pero Eguibar lo pudo pasar pasado a mitad de trazado para mantenerse en cabeza hasta pasar la línea de meta de la estación helvética con el oro colgando del cuello. El tercero en el podio ha sido el australiano Cameron Bolton.

El rider de la Real Federación Española de Deportes de Invierno dijo que sus sensaciones anunciaban una buena actuación este sábado. "Estas semanas previas me sentía súper bien, he entrenado más que nunca y estaba muy cómodo sobre la tabla... sólo me faltaba terminar las carreras y por fin me ha salido bien. 'Acabo la temporada con muy buen sabor de boca!", indicó.