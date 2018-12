Lucas Eguibar gana la segunda prueba de la Copa de Europa en Austria

Publicado 29/11/2018 17:58:30 CET

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El snowboarder español Lucas Eguibar ha ganado este jueves la segunda carrera de la cita de la Copa de Europa en Pitztal (Austria), superando al estadounidense Mick Dierdorff y al austriaco Luca Haemmerle, mientras que en la primera carrera, el miércoles, fue segundo en la final.

Eguibar empieza fuerte la Copa de Europa en esta temporada 2018-19, pues el 'rider' vasco ha subido al podio en las dos mangas de la Copa de Europa celebradas en Pitztal, ganando este jueves con autoridad todas las eliminatorias para llevarse el oro.

"Estoy muy contento porque había bastante nivel. Respecto al año pasado he cambiado algunas cosas después de los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 y después del verano hemos estado trabajando. Me he tomado esta Copa de Europa como entrenamiento al máximo y me han salido muy buenas bajadas", celebró.

El miércoles, en la primera cita en Pitztal, Eguibar empezó ganando la cuarta serie de los octavos de final, también ganó en los cuartos de final. Sin embargo, pasó a la final como segundo en su manga de semifinales y, en la lucha por las medallas, se vio superado por el alemán Konstantin Schad.

Sin embargo, este jueves ha logrado el oro sin dar ninguna opción a sus rivales. Ha ganado todas las series, desde los octavos de final hasta la gran final, en la que dominó la bajada por completo.

Por su parte, el entrenador del equipo de SBX de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Alex Martín, celebró el buen hacer del equipo español en estas dos primeras carreras de la Copa de Europa.

"Hemos funcionado muy bien como equipo y creo que ha sido un muy buen resultado a nivel individual: Lucas evidentemente ha ganado hoy, ayer quedó segundo. Ha estado incontestable ambos los días", destacó del vasco.

Regino Hernández, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de PyeongChang, fue 23º el miércoles y 11º este miércoles. "Hoy ha tenido la posibilidad de pasar un heat, ha luchado bastante más y ha fallado en la parte final, justo le han adelantado cuando iba en posición de clasificación", explicó Martín.

Finalmente, respecto a los jóvenes Bernat Ribera y Marc Roure (del grupo de seguimiento-FCEH) ha dicho que el objetivo de su participación era que pudieran aprovechar la oportunidad de estar dentro de una estructura con un equipo sólido.

"El primer día les pesó un poco la presión, las ganas de hacerlo súper bien, y no rindieron a la altura en la competición, pero sí en los entrenamientos. Esto hoy se ha invertido, con lo que estamos contentos, ya que han rendido mucho mejor", comentó sobre Ribera, 103º el miércoles y 74º el jueves, y Roure, 102º y el 62º respectivamente.

Tras las primeras competiciones de la temporada, los riders españoles tienen la mirada puesta en las próxima Copas del Mundo. "Sé que estoy preparado para la máxima competición. Lo puedo hacer porque ya lo he hecho y ahora me siento muy bien, pero luego puede pasar de todo. Así que voy concentrado en mi trabajo y en mí", señaló Eguibar.

Una de las citas de la Copa del Mundo tendrá lugar en Baqueira Beret, que acogerá por segunda vez un evento del máximo nivel de la Federación Internacional de Esquí (FIS). La pista Blanhiblar de Beret albergará las clasificatorias el viernes 1 de marzo, y el viernes 2 será el turno de la competición por eliminatorias.