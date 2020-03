Lucas Eguibar se impone con autoridad en la Copa del Mundo de Sierra Nevada

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Lucas Eguibar se ha proclamado campeón de la Copa del Mundo de snowboardcross, celebrada en Sierra Nevada, tras haber dominado todas las series eliminatorias de SBX ante un público volcado, mientras que el también español Regino Hernández se cayó en la primera de las rondas finales después de haber superado la clasificación.

Eguibar escribió este sábado una nueva página de oro en la historia de los deportes de invierno y en la de Sierra Nevada al imponerse con autoridad en la Copa del Mundo de Snowboard Cross (SBX) disputada en la estación invernal granadina, una prueba que dominó de principio a fin.

El 'rider' vasco de RFEDI, que marcó el mejor tiempo en la clasificación, fue ganando todas las series finales hasta plantarse en la final con uno de sus grandes rivales en el circuito de Copa del Mundo SBX, el austríaco Alessandro Haemmerle, segundo este sábado, lo que le permite ponerse líder de la general de la Copa del Mundo, después de que el primero hasta Sierra Nevada, el italiano Lorenzo Sommariva, no lograse entrar en la gran final.

"Ha sido mi mejor victoria en Copa del Mundo. Ganar en casa es lo que mejor se puede pedir: me quedé con la espinita del oro en 2017 (fue segundo individual y por equipos) y ya le tenemos aquí", señaló Eguibar ante decenas de aficionados que lo aclamaron. El vasco pasa del décimo al sexto puesto de la general de la Copa del Mundo y, si tienen una buena actuación en Veysonnaz (Suiza) en la última prueba del circuito podría aspirar a un tercer puesto del mismo.

"Siempre he ido muy bien, no he mirado nunca para atrás. No he tenido que luchar contra nadie, en eso ha sido fácil. Desde la primera bajada de hoy, le he dicho a mi equipo que me estaba sintiendo muy bien, incluso en la clasificación no iba a buscar el mejor tiempo, simplemente buscaba buenas sensaciones", añadió que con la de Sierra Nevada suma 4 victorias en la Copa del Mundo SBX.

Menos suerte tuvo su compañero de equipo Regino Hernández que, lastrado durante buena parte de la temporada por la lesión que sufrió en verano, no pudo progresar a las rondas decisivas. Sí se clasificó para las series finales, pero en la primera bajada se cayó al recepcionar un salto que acaba en curva.

"Sabía que si arriesga un poco podía pasarlos, pero al arriesgar me he ido al suelo. Las sensaciones eran buenas, para mí ha sido un año de transición, un poco amargo después de romper las dos vértebras en pretemporada. Ya tengo ganas de volver a entrenar, competir y volver el año que viene con más fuerza", señaló el rider andaluz.

En la final femenina se impuso una vieja conocida de Sierra Nevada, la francesa Chloe Treshpeuch, que tiene que el circuito de la estación granadina un escenario talismán, ya que en los Campeonatos del Mundo de 2017 se colgó el oro en snowboard cross. Tras ella llegó Michella Moioli, líder de la Copa del Mundo, mientras que la australiana Belle Bronckhoff fue tercera.