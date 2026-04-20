Luis Barcala, alcalde de Alicante: "Nuestra voluntad como es que The Ocean Race siga vinculada a la ciudad"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, afirmó que la ciudad quiere seguir vinculada a la regata oceánica The Ocean Race, cuya próxima edición saldrá el 17 de enero de 2027. - THE OCEAN RACE

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, afirmó que la "voluntad" de su ayuntamiento es que The Ocean Race, la regata de la vuelta al mundo con escalas y cuya próxima edición se celebra en 2027, "siga vinculada" a la localidad valenciana durante la jornada 'The Ocean Race y el reto de Tecnología e Innovación en la vuelta al mundo'.

Organizado por The Ocean Race y la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) de la Comunitat Valenciana, el encuentro, celebrado en The Ocean Race Museo en Alicante, ha reunido a empresas tecnológicas e innovadoras del territorio para explorar nuevas oportunidades de colaboración para la próxima edición de la regata, que partirá desde el puerto de Alicante el 17 de enero.

El evento ha puesto de manifiesto el papel clave de la innovación en la transformación de los grandes eventos internacionales, abordando ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad, la experiencia de los aficionados, la gestión de datos y la conectividad global.

Analizar en tiempo real el rendimiento físico de los regatistas, desde pulsaciones y niveles de estrés hasta calidad del sueño u oxígeno en sangre; gestionar un flujo constante de fotografía y vídeo de alta calidad en pleno océano; retransmitir la regata en directo con múltiples micrófonos y cámaras por embarcación; garantizar la resistencia de dispositivos en uno de los entornos más hostiles del planeta; optimizar la recepción y gestión de señales en alta mar o suplir la falta de conectividad en zonas sin cobertura.

A estos retos se suma la gestión inteligente de grandes multitudes en espacios portuarios abiertos, controlando aforos y flujos de visitantes. Este es el escenario real al que se enfrenta The Ocean Race, una competición que pretende trascender el deporte para situarse en la vanguardia de la innovación tecnológica.

"El verdadero valor de iniciativas como The Ocean Race reside en su capacidad de conectar talento, tecnología y propósito. Hablamos de un evento global con más de 50 años de historia, profundamente ligado a Alicante, que proyecta la marca de la ciudad al mundo mientras impulsa valores clave como la sostenibilidad, la innovación y la dinamización social. La propia regata es un laboratorio de innovación avanzada, donde convergen tecnología náutica, sistemas digitalizados, control de regata, meteorología avanzada y soluciones desarrolladas por empresas de base tecnológica vinculadas a la economía azul", afirmó Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, destacó la doble dimensión del evento. "The Ocean Race representa, por un lado, un reto deportivo sobrehumano con etapas como la travesía Alicante-Auckland, la más larga de la historia y, por otro, un firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad con el planeta. Es un evento global único que une culturas y territorios bajo valores compartidos", manifestó.

Para Luis Barcala, Alicante "volverá a hacer historia" con la salida de la regata el 17 de enero de 2027, tras haber generado ya un impacto de 467 millones de euros en el PIB español, más de 8.000 empleos y una proyección mediática global "sin precedentes".

"Nuestra visión pasa por que The Ocean Race tenga un peso creciente en la ciudad y por eso hoy anuncio que el 26 y 27 de mayo, Alicante acogerá la 'Stakeholder Conference', que reunirá a equipos, patrocinadores y ciudades anfitrionas de todo el mundo. Estamos en conversaciones con la organización para mantener este evento increíble en la Comunitat Valenciana. Estamos trabajando para que esta edición de 2027 sea un éxito y no sea un éxito que acabe en 2027. Nuestra voluntad como Ayuntamiento es que The Ocean Race siga vinculada a la ciudad de Alicante. Ese es nuestro compromiso y quiero hacer público que Alicante en colaboración con la Generalitat Valenciana y con la Diputación de Alicante vamos a hacer el máximo esfuerzo para que Alicante siga siendo Puerto de Salida", destacó.

En este contexto, Richard Brisius, presidente de la regata, subrayó el papel estratégico de la innovación. "Desde 2008, Alicante ha sido mucho más que un Puerto de Salida; ha sido el motor de The Ocean Race. Hoy, la competición ya no se desarrolla solo en el océano, sino también en el entorno digital: en cómo contamos historias, en cómo gestionamos datos y en cómo conectamos con audiencias globales en tiempo real. La próxima edición será un auténtico laboratorio global, donde buscamos socios capaces de ayudarnos a superar los límites en inteligencia artificial, comunicaciones, datos biométricos o experiencias inmersivas", indicó.

Alicante es sede y Puerto de Salida de The Ocean Race desde 2008, consolidándose como la ciudad que más veces ha acogido el inicio de la vuelta al mundo a vela. La salida de la decimosexta edición tendrá lugar el 17 de enero de 2027, marcando la sexta ocasión consecutiva en la que la flota zarpa desde la ciudad levantina.

La primera etapa llevará a los equipos hasta Auckland (Nueva Zelanda), en una travesía de aproximadamente 14.000 millas náuticas y cerca de 35 días de navegación, considerada una de las mayores hazañas del deporte oceánico.