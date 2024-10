El Luna Rossa Prada Pirelli empieza como rival a batir en la Puig Women's America's Cup

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de la Puig Women's America's Cup dejó este sábado un brillante arranque de los equipos, siendo Luna Rossa Prada Pirelli primer líder con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Athena Pathway, que cuenta con una cómoda diferencia de 11 puntos sobre Emirates Team New Zealand, tercero.

La lucha por el podio en el Grupo A continuará el martes 8 de octubre y los seis equipos sabrán lo que tienen que hacer para progresar en esta competición. El inicio de las regatas de la Puig Women's America's Cup ha supuesto el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en la historia no solo de la Louis Vuitton 37ª America's Cup, sino del deporte de élite femenino.

Después de una salida del Port Olímpic llena de color y ruido por parte de los fans de todos los equipos, que incluso ha contado con una emotiva despedida a cargo de Ngati Whatua Orakei, una tribu maorí de Auckland, las regatistas han salido al agua para hacer historia en las aguas de Barcelona.

Los nervios, como era de esperar, se han dejado entrever en la primera regata, en la que la mitad de la flota se ha amontonado con poco viento en el extremo de estribor de la zona de salida, mientras que Athena Pathway y Emirates Team New Zealand se han lanzado al unísono a la línea de salida para situarse en cabeza.

Luna Rossa Prada Pirelli ha sido el primer perseguidor y las italianas no han tardado en demostrar su ritmo, adelantando a Emirates Team New Zealand tras una mala virada de las kiwis a mitad de recorrido. Sin embargo, en la primera puerta de barlovento, las italianas se han caído de los foils en una clapa de poco viento. GBR venció ante Emirates Team New Zealand y Alinghi Red Bull Racing.

La segunda regata del día ha sido irregular desde el principio, con varios barcos cayendo en modo de desplazamiento a medida que avanzaba el reloj. Una vez más, Athena Pathway ha salido lo mejor posible y se ha colocado en cabeza con Alinghi Red Bull Racing persiguiéndole, pero los caprichosos dioses del viento estaban a punto de dictar el resultado.

Con el viento comenzando a cambiar de dirección y volviéndose cada vez más inestable, en la primera puerta de sotavento toda la flota se ha caído de los foils y ha sido cuestión de suerte quién volvía a volar primero. Luna Rossa, que se llevó la victoria, y Athena Pathway han sido los primeros en salir a la izquierda y se han colocado en cabeza, mientras Alinghi Red Bull Racing les perseguía.

En la última regata del día, Luna Rossa ha llegado a la línea de salida por la mitad y a buen ritmo, mientras que Athena Pathway ha salido sin oposición en el extremo de estribor de la línea tras haber liderado a la flota desde el margen derecho de la caja de presalida. Ha sido un duelo de titanes y la ventaja inicial ha sido para las italianas, que han tenido que esforzarse al máximo en la ceñida contra el equipo británico de Hannah Mills y Tash Bryant.