Marcus Cooper: "Me gusta disfrutar el presente, tengo que encontrar cómo superarme para Los Ángeles 2028"

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Marcus Cooper asegura que su participación en los próximos Juegos Olímpicos de 2028 los tiene "en el subconsciente", después de superarse "como deportista y persona" el pasado verano en los disputados en París siendo abanderado y con la medalla de bronce, y porque además tiene que buscar "cómo hacer" para superarse

"Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 los tengo en el subconsciente. Siempre sé que va bastante año por año, no pienso a largo plazo, porque me gusta disfrutar el presente. Nosotros los piragüistas tenemos todos los años Campeonatos de Europa, del Mundo, y me gusta también disfrutarlo, vivirlo", manifestó el medallista olímpico a Europa Press durante la gala del Comité Olímpico Español (COE).

Cooper hizo una valoración "muy positiva" del año olímpico que finaliza. A pesar de no "superar" a Barcelona'92 en el número de medallas obtenidas, se han conseguido "buenos resultados". "La mayoría de los deportistas han acabado contentos, felices. A nivel personal, me he superado como deportista y persona, así que para mí ha sido un éxito y muy buenas vibras", confesó.

"Todo el mundo entiende que, por supuesto, que eran nuestras intenciones superar a Barcelona, pero es que los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles también va a ser eso, o sea, siempre va a ser así, es un valor del deporte, del deportista, superarse siempre, entonces siempre va a estar ahí, esa presión, pues ha de estar, es una presión positiva, o sea, malo será el día que no haya esa presión", declaró.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no los olvidará el palista español porque volvió a "pisar un podio" con la medalla de bronce obtenida en el K4-500. "Fue una medalla de otro color distinto (tras el oro en Río 2016 y la plata en Tokyo 2020), además compartida con mis compañeros en unos Juegos Olímpicos donde conseguí mi objetivo de estar, demostrarme a mí mismo que estoy al alto nivel en dos modalidades en un mismo evento", añadió.

Cooper inició esta cita olímpica "siendo el orgulloso abanderado de la delegación española" junto con la regatista Támara Echegoyen, algo que "siempre se va a quedar corto al explicar lo que se siente". "Eres tú el que está simbólicamente liderando, en este caso junto a Támara, con la bandera, con todos los deportistas a tu lado, que sabes que todos han estado entrenando a su máximo nivel y con lo que valoran este evento. Tú estás ahí representando a tu país en la inauguración de este evento que da pie a lo que significan los Juegos Olímpicos", afirmó.

El piragüista español también celebró que esta edición de los Juegos fueran "al lado de casa", ya que "muchos familiares y amigos pudieron disfrutar" con ellos del evento y sentir su apoyo, mientras que en cuanto a los objetivos futuros, todavía no se ha marcado ninguno. "No sé cómo hacer para superarme, a día de hoy no lo tengo muy claro, porque hasta ahora siempre he tenido una manera de superarme, de oponerme a las cosas más difíciles y ahora mismo, de cara al nuevo ciclo olímpico de Los Ángeles, todavía a día de hoy no sé cuál es mi objetivo para superarme", destacó.

También quiso destacar la figura de Rafa Nadal que "lo que más ha aportado al deporte español son sus valores" y que es "uno de los mejores" deportistas españoles. "Rafa es Rafa y todo lo que ha conseguido es por quién es él como persona y cómo le han educado, entrenado, formado", reflexionó.

"Su familia es una familia muy buena, muy grande en todos los aspectos y todos los que él ha tenido alrededor en su núcleo. Entonces esos valores como deportista, cada vez que se le ha escuchado hablar, él los transmitía. Ya le veías que no era un deportista común y notas cómo muchos deportistas se han fijado en él y quieren ser como él. Y no me refiero solo, repito, como deportista, sino como la persona que es", sentenció.