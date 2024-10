María Pérez: "Me merezco en 2025 que si no si me salen las cosas nadie me dé me una patada en el culo"

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez tiene claro que si "después de 2028", cuando se celebren los Juegos en Los Ángeles, no compite, será porque traerá "la mejor medalla al mundo, que es ser madre", al mismo tiempo que defiende que se merece en 2025 que, "si no salen grandes cosas, nadie" le dé "una patada en el culo como hace mucha gente".

"Sí que tengo claro que voy a ser mamá después de los 32. Es un punto final a María en unos Juegos Olímpicos, no te voy a decir que me voy a retirar en 2028. Si en 2029 no compito es porque traeré la mejor medalla al mundo, que es la de ser madre", expresó la granadina en una entrevista a Europa Press tras un evento celebrado en el Comité Olímpico Español (COE).

La marchadora, campeona olímpica en relevo mixto y subcampeona en los 20 km marcha en Paris 2024, ya dejó claro hace semanas que los de Los Ángeles en 2028 serán sus últimos Juegos. "Tendré 32 años, y la mujer tiene un hándicap que es la maternidad, quiero ser madre joven, con 32 creo que está bien", argumentó.

"El otro día me dijo una persona: '¿Ahora qué María?. Podría retirarme, sería también lo más fácil, y empezar mi vida laboral fuera del deporte, pero siempre he tenido el sueño de estar en tres grandes Juegos Olímpicos y Tokio, París y Los Ángeles lo son porque son las únicas sedes que han repetido más de una edición", defendió la granadina sobre su futuro.

Y después de una carrera internacional que comenzó en 2013, la de Orce tiene "claro" que no quiere darle a su hijo o hija la vida que ha tenido esta última década con "ese estrés". Si me va bien la vida, lo mismo nos vemos en Australia, bienvenido sea, pero ya he cumplido todos mis sueños. Soy egoísta en el sentido de que soy competitiva y quiero más, pero tengo claro que quiero ser madre", explicó.

Tres meses después de París, a Pérez se le siguen poniendo "los pelos de punta" al recordar sus dos medallas olímpicas. "Lo mejor de todo esto es que he podido compartir y entrar a la historia con un amigo (Álvaro Martín). Va a ser raro no verle ya este año competir y no tenerle, pero va a estar cerca del deportista, va a seguir luchando por el deportista", dijo sobre el de Llerena, que se retiró tras los Juegos.

"Le deseo lo mejor. Como deportista, egoístamente, claro que le voy a echar de menos. Ya se me ha ido mi pareja de baile, tengo que buscar otra que tenga esa misma sintonía, que hay muchísimos compañeros con la que la tengo y que duren hasta 2028", bromeó.

Pérez se colgó la plata en 20 km marcha gracias a un ejercicio de temple, escuchando más a la cabeza que al corazón. "Pasó en un momento en el que la iba pillando, me quedaba 10 metros a la china Jiayu Yang, vi en una de las curvas llegando a meta a la australiana Jemima Montag y dije 'María, oro o bronce'. Y nunca suelo pensar esas cosas, pero ahí pensé y acerté", rememoró.

"La gente no sabía el nivel de dureza que podía tener la prueba y lo tuvo aún más retrasándose media hora. Y cuando todo el mundo me decía que por qué íbamos siempre por el avituallamiento era porque era la única sombra que había y cuando se acabó la sombra fue 31 de media, 90 de humedad. Entonces fue algo muy duro que hubo que soportar", recordó sobre la prueba.

Así, tras sus dos medallas olímpicas, María Pérez expresó que no está pendiente de las "expectativas" que "tiene la gente" para 2025. "Creo que el año postolímpico creo que también me merezco que si no salen grandes cosas, que nadie me dé una patada en el culo como hace mucha gente. Y que al final somos personas, necesitamos y también quiero y me merezco disfrutar de las medallas que he conseguido este año", reivindicó.

Finalmente, la de Orce valoró positivamente el proyecto conjunto del COE y el Ministerio de Defensa por el que se reservarán 50 plazas en las Fuerzas Armadas para deportistas de élite, al entender que "es un paso hacia adelante", aunque cree que tiene que haber "matices". "A muchos de nosotros nos ha chocado mucho por el tema de la edad, ese límite que se puede abrir y cómo se puede avanzar", opinó.

"No sabemos más. Me gustaría que la edad no sea un límite. ¿Qué pasa con Damián Quintero o con Sandra Sánchez si les hubiese gustado? Son mayores y en España a partir de los 30 eres mayor para cualquier empresa. Aquí ya también nos están diciendo mayores con 29 años. Deberíamos romper con ese estereotipo, la edad es un número, Damián Quintero está físicamente mejor que muchísimos y ¿por qué no puede tener un trabajo digno como cualquier persona?", advirtió.

Así, ve a Italia como "un modelo a seguir", porque "está por encima" de España en el medallero y "algo tiene que ver la tranquilidad que tienen sus deportistas". "Hemos avanzado hacia un camino muchísimo mejor, todavía queda por avanzar, pero es el principio", zanjó.