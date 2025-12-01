María Pérez, primera española galardonada como 'atleta del año'

María Pérez, primera española premiada como 'atleta del año' por la Federación Internacional - RFEA

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez, doble campeona del mundo de marcha en 20 y 35 kilómetros, fue premiada este domingo como 'atleta del año' fuera de la pista durante la gala de la federación internacional de atletismo (World Athletics) celebrada en Mónaco.

"Nadie había ganado este premio y me siento orgullosa de los 101 años de atletismo español, este premio va para todas esas personas que rompieron barreras. Mejor no se puede terminar la temporada. El secreto es trabajo y esfuerzo", dijo la granadina en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"Es un gran reconocimiento a la carrera de María, y ver el atletismo español tan arriba. Es un trabajo de todos. Somos unos privilegiados de poder vivir esta época del atletismo español y sobre todo con María", afirmó Raúl Chapado, presidente de una RFEA finalista por tercera vez en cuatro años al premio a 'mejor Federación'.

La andaluza competía contra la etíope Tigst Assefa, la neerlandesa Sifan Hassan y las kenianas Peres Jepchirchir y Agnes Ngetich. Pérez se convirtió en la primera española en recibir un premio de la Federación Internacional y de paso reivindicó la marcha y el maratón, las pruebas de fuera del estadio.

Los premios a 'Mejor atleta' del año, en categoría masculina y femenina, fueron para el saltador de pértiga sueco Mondo Duplantis y la vallista la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.