María Vicente bate su récord y los relevos 4x100 fallan en el Europeo

María Vicente, Europeo 2026 - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Vicente batió su récord nacional de heptatlón este sábado en la penúltima jornada del Campeonato de Europa de atletismo que se está disputando en Birmingham (Inglaterra), una jornada aciaga en sesión matinal por los fallos en los relevos 4x100 femeninos y masculinos.

Vicente empezó el golpe definitivo con el salto de longitud por la mañana, haciendo 6,42 en su último intento para terminar primera de su grupo pese al fuerte viendo, mientras que firmó también su mejor marca de la temporada en jabalina, con 44,02, igualmente en su último lanzamiento. En la última prueba, ya por la tarde, la plusmarquista española hizo 2:14.81 en el 800.

La catalana, en una temporada de regreso paulatino tras varios problemas físicos, se quedó un puesto de finalista en el Europeo, octava por un solo punto, y superó su récord nacional con un total de 6.372 puntos, superando los 6.304 que tenía desde 2021. Por su parte, la también española Sofía Cosculluela terminó 18ª.

En la sesión matinal de este sábado en el Alexander Stadium, la mala fortuna se cebó con los 4x100 femeninos y masculinos. En el relevo femenino, Ericka Badeau Maseras, Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo y Maribel Pérez no pudieron completar la carrera después de que el testigo se cayera al suelo en el último pase.

En las series del 4x100 masculino, el cuarteto español formado por Jorge Hérnandez, Abel Jordán, Andoni Calbano y Guillem Crespí tampoco pudo terminar, perdiendo también el testigo en el último relevo y saliéndose de la zona limitada para entregarlo cuando venían lanzados y peleando por la primera posición con Gran Bretaña.

Mientras, la campeona de España Fatima Diame (6.65) consiguió el pase a la final del salto de longitud femenino en su último intento, mientras que Tessy Ebosele (6.54) y la debutante en un Europeo absoluto Carmen Rosales (6.38) no avanzaron al domingo.

Las últimas finales de la tarde con representación española fueron las de 400 metros, donde Paula Sevilla logró la octava posición (52.03) acusando el desgaste de estos días y aún con gasolina para el 4x400 del domingo. Mientras, Abdessamad Oukhelfen firmó su mejor marca de la temporada (28:21.89) para ser séptimo en los 10.000, donde Jesús Ramos terminó 21º.