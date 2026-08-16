María Vicente: "No me duele nada por fin, vienen grandes cosas"

Sofía Cosculluela y María Vicente, Europeo 2026 - RFEA - SPORTMEDIA

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Vicente se mostró "muy contenta" después de batir su récord nacional de heptatlón y lograr un octavo puesto este sábado en el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra), después de meses complicados y "por fin" sin molestias, pensando en los retos del futuro y en "grandes cosas".

"Pues la verdad que estoy muy contenta, feliz y agradecida por todo el mundo que me ha estado apoyando, no sólo hoy y ayer en el estadio y en casa, sino durante todos estos meses que han sido complicados. La verdad que obviamente quiero más, pero hoy no me voy a permitir esa ambición y esas ganas", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Vicente dio por bueno un nuevo récord de España, con 6.372 puntos, superando el que ostentaba desde 2021, y sobre todo haber competido sin molestias. "Estoy muy feliz, muy contenta, no me duele nada por fin, así que me quedo con eso, a seguir trabajando, entrenando y luchando que el año que viene y el siguiente vienen grandes cosas", afirmó.

"Yo creo que justo lo hablaba con una amiga antes de empezar, digo, este europeo espero que sea el último en el que simplemente pueda disfrutar, no sienta presión por intentar luchar por alguna medalla o alguna cosa, así que me lo he pasado muy bien, ese ha sido el objetivo, creo que lo he cumplido y espero en el próximo poder estar luchando", añadió.

Por otro lado, la catalana mandó un mensaje para su entrenador, Ramón Cid, en el día además de su 72 cumpleaños. "Yo sé que él quería un poquito más, soñaba con los 6.400 igual que yo, pero nada Ramón, feliz cumpleaños, espero que estés muy feliz, no puedo más que agradecerte todos estos seis años. La verdad que han sido duros pero muy felices también y espero que lo hayas disfrutado como yo", terminó.