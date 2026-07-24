Marta García y la longitud femenina encienden el Campeonato de España en Málaga

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 106º Campeonato de España de Atletismo empezó con una intensa primera jornada este viernes, marcada por el calor y el viento, donde lucieron Marta García, campeona del 5.000, y la esperada batalla por el salto de longitud femenino, además del broche ya cerca de la medianoche con las finales de 100 metros.

La emoción se palpó con Marta García, en una temporada complicada, recién recuperada de lesión y en su primer 5000 del año, ganando (16:08.02) en un mano a mano los últimos metros con Idaira Prieto. La leonesa se alzó con el quinto título consecutivo.

Por otro lado, Arce se reafirmó como el gran especialista nacional en los 3000 obstáculos, pese a una sufrida carrera por el calor y la humedad. El burgalés se impuso a Ismail Atriki y a un Alejandro Quijada que estará con Arce en el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra), del 10 al 16 de agosto.

Arce recibió además de manos del presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, la medalla de bronce de los 3000 metros obstáculos del Campeonato Europeo de Múnich 2022, tras la sanción por dopaje al italiano Ahmed Abdelwahed.

Además, como guinda de la jornada, el salto de longitud femenino respondió como una de las pruebas señaladas de la cita malagueña, donde las atletas se dejaron lo mejor para los últimos intentos. La doble medallista mundial Fátima Diame (6,70) defendió título y logró su tercer oro tercer oro al aire libre, por dos centímetros sobre Carmen Rosales, plata superando a la otra favorita, Tessy Ebosele.

Las últimas emociones las trajo la velocidad, con una final masculina dominada por Guillem Crespí (10.19), quien llegaba a Málaga tras ser semifinalista europeo en Torun con la mejor marca de un español en un mundial Short Track. Jorge Hernández y Abel Alejandro Jordán completaron el podio.

Mientras, en los 100 metros de categoría femenina no hubo sorpresa, pero sí mucho suspense por la salida nula y descalificación de Wilvely Santan. Para Maribel Pérez no supuso ninguna presión extra o distracción, y la andaluza reconquistó el oro nacional, el tercero de su palmarés, con 11.28, por delante de la campeona de España Sub-23 Ericka Badeau Maseras y de la defensora del título Aitana Rodrigo.

Por otro lado, un Diego Casas muy regular, sin ningún nulo y con mejor lanzamiento de 63.85, respondió a su favoritismo como líder del año y alzó su cuarto título consecutivo en lanzamiento de disco. En el triple salto femenino, la campeona de España sub23 Elda Romeva se hizo con el título absoluto con 13,49, superando a la vigente campeona Ana Estrella de León por tres centímetros.

En la sesión matinal, Paul McGrath, en los 10.000 marcha, logró su segundo título nacional, y la madrileña Inés López revalidó por tercera vez consecutiva el título de campeona de España en lanzamiento de disco. Además, tras cuatro pruebas del heptatlón, María Vicente (3753 puntos) sigue lanzada a por el récord nacional.

La nota negativa, de este viernes complicado para la búsqueda de esas mínimas europeas, fue la cancelación de la final de pértiga masculina, por el plante de entrenadores y saltadores por unas condiciones de viento que consideraron peligrosas. Una situación que está por resolver, podrían competir el domingo, ante la falta de entendimiento con la RFEA, según denunciaron los atletas.