Más de 5.000 corredores participan el 21 de diciembre en la Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez

Más de 5.000 corredores participan el 21 de diciembre en la Carrera Popular Villa de Aranjuez. - CARRERA POPULAR VILLA DE ARANJUEZ

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 corredores participarán el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en la cuadragésima primera edición de la Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez, que se disputa sobre 10 kilómetros y está organizada por el Club Marathon Aranjuez.

Este año de nuevo contará con Caixabank como patrocinador principal de esta prueba que discurre por paisajes declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El circuito ha sido homologado por la RFEA y el tiempo conseguido también será válido para acreditar marca en la San Silvestre Vallecana.

En esta edición la prueba ha agotado todos los dorsales con más de un mes de antelación.