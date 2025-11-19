Max Caldas, elegido Mejor Entrenador del Año por la FIH

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de hockey hierba masculino, Max Caldas, ha sido distinguido como Entrenador del Año 2025 por la Federación Internacional de Hockey (FIH), un reconocimiento que premia la temporada "más completa y de mayor impacto" del equipo español en los últimos tiempos, coronada por su clasificación para el Mundial de 2026 y un bronce europeo.

Bajo la dirección de Caldas, España firmó una campaña de alto nivel en la FIH Hockey Pro League, con victorias ante Australia, Inglaterra, India y Bélgica, y un cierre épico en Berlín. Allí, la selección necesitaba dos triunfos consecutivos ante Alemania para acabar tercera y sellar billete al Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026, objetivo que el equipo cumplió "con aplomo", según destacó la FIH.

El equipo español también subió al podio en el EuroHockey Championship, logrando un bronce que supone apenas su segundo metal en el torneo desde 2007. La FIH subraya que el entrenador hispano-argentino ha combinado la tradición ofensiva de España con una estructura táctica más sólida, lo que ha permitido al equipo ganar regularidad y "entrar en el nuevo ciclo global con un impulso notable".

En categoría femenina, la FIH concedió el galardón a Alyson Annan, seleccionadora de China, quien encadena su sexto premio como Entrenadora del Año, ampliando su propio récord. Annan ha liderado una profunda transformación del hockey chino, culminada este 2025 con un cuarto puesto histórico en la Pro League, grandes victorias ante potencias como Argentina, Alemania o España y un Asia Cup impecable: siete victorias, 42 goles a favor y solo dos en contra para conquistar su primer oro desde 2009.

La FIH destacó igualmente que Annan, única persona en haber sido también Jugadora del Año (1998 y 2000), ha dotado a China de una identidad reconocible y ambición sostenida, consolidando al país como una de las grandes fuerzas emergentes del hockey internacional.