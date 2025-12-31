Lo mejor del deporte femenino español en 2025

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Iris Tió, María Pérez, Mavi García, Mar Molné y Janire González-Etxabarri - EUROPA PRESS

Las deportistas españolas volvieron a tener un gran 2025 repleto de muchos éxitos, algunos a través de figuras conocidas como la atleta María Pérez o la nadadora de artística Iris Tió, pero también con nuevas caras como la tiradora Mar Molné, la surfista Janire González-Etxebarria o la gimnasta Melania Rodríguez. Repasamos algunos de sus grandes logros en este año que ya se acaba.

Sin duda, el 2025 será recordado por una nueva demostración de la marchadora granadina María Pérez que se encumbró como la mejor del mundo gracias a un nuevo sensacional doblete en el Mundial de Tokio al ganar el oro en los 20 y los 35 kms, reeditando lo conseguido en 2023 en Budapest. La de Orce, doble medallista olímpica en 2024, conquistó además el oro en los 35 kms de la Copa de Europa de Marcha por Equipos y se llevó el título como la mejor del Circuito Mundial de la especialidad.

Pérez lideró otro gran año del atletismo nacional donde la saltadora Ana Peleteiro se proclamó campeona de Europa en pista cubierta de triple salto de longitud y semanas después ganó el bronce en el Mundial 'Indoor'. A su lado, otra saltadora, Fátima Diamé, fue bronce mundialista en longitud en pista cubierta y Paula Sevilla firmó ese metal a nivel continental en 400 m, mientras que en los Relevos Mundiales, España mostró su crecimiento con el oro en el 4x400 con Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás) y la plata en el 4x100 con Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez).

Pero fuera del estadio, además de la marchadora andaluz, hubo otros éxitos relevantes como el doblete en el Europeo de Maratón de Fátima Ouhaddou y Majida Maayouf, oro y plata para hacer, junto a Esther Navarrete, que el equipo femenino se proclamase campeón de Europa, mientras que España fue bronce europeo femenino por equipos de medio maratón gracias a Meritxell Soler, María José Pérez e Ikram Rharsalla. En la Copa de Europa de Marcha por Equipos, aparte del éxito de María Pérez, hubo sendas platas por equipos en 20 (Antía Chamosa, Lidia Sánchez Puebla, Paula Juárez y Lucía Redondo) y 35 kms (Pérez, Cristina Montesinos, Beatriz Cantero y Raquel González).

La piscina también dio éxitos y tuvo una figura por encima de todas, la de Iris Tió, con seis medallas en el Mundial, tres de oro. La balear fue oro en solo libre y en dúo libre y mixto con Lilou Lluís Valette y Dennis González, respectivamente, además de los bronces en el equipo técnico, libre y acrobático.

Mireia Hernández y Dennis González completaron con la plata en dúo técnico un campeonato espectacular para una España que semanas antes había mostrado su potencial en el Europeo donde sumó once metales: oros en los dos ejercicios de equipos, de Tió y González en dúo mixto libre, y Hernández y González en dúo mixto técnico, platas de Tió en solo técnico, de Tió y Lilou Lluís en dúo libre y de Lluís y Txell Ferré en dúo técnico, y bronces de Tió en solo libre y el equipo acrobático.

Además, el Europeo de Piscina Corta trajo el oro de Carmen Weiler en 200 espalda, la plata de Alba Vázquez en 400 estilos y el bronce de Emma Carrasco en 400 estilos, mientras que Valeria Antolino y Ana Carvajal se proclamaron campeonas de Europa de la plataforma 10 m sincronizado. En aguas abiertas, en el Europeo, Paula Otero fue plata en los 3 kms eliminación y María de Valdés bronce en 5 kms.

El polideportivo nacional femenino continuó mostrando su poderío un año después de los Juegos de París con éxitos históricos como el oro en foso olímpico de la tiradora Mar Molné, título por partida doble ya que ganó el de equipos junto a Fátima Gálvez y Beatriz Martínez. Gálvez fue bronce europeo meses antes y lideró al equipo con Molné y Martínez al tercer puesto continental. También en tiro, pero con arco, Elia Canales ganó un oro mundial en equipos mixto de recurvo junto a Andrés Temiño.

Además, otro título histórico lo protagonizó la joven vasca Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf, mientras que Melania Rodríguez se llevó el oro en la modalidad de DTM en el Mundial de Gimnasia Trampolín, donde fue bronce por equipos junto a Loreto Tuñón y Marta López.

El fútbol tuvo como gran protagonista a la centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí, que se coronó por tercer año consecutivo como la ganadora del Balón de Oro y del premio The Best de la FIFA para alargar el dominio nacional en estos galardones.

El piragüismo no faltó a su cita con las medallas tanto en el Mundial como en el Europeo. En el Campeonato del Mundo sobresalió el K4 500 de Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo con su oro, mientras que María Corbera (C1 500) y Maria dels Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska (C2 500) aportaron bronces. En la cita continental los oros fueron para Moreno y Yarchevska en C2 200 y 500, las platas para Corbera (C1 5000) y el K4 500 de Ouzande, Val, Fernández y Pardo, y los bronces de Corbera (C1 500), Yarchevska (C1 200) y Laura Pedruelo (K1 1000). En la modalidad de eslalon, Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Leire Goñi se colgaron la plata en K1 por equipos del Europeo.

La vela también sumó al medallero con el oro mundial y europeo de Marta Cardona junto a Jordi Xammar en 470, y los título mundiales de Paula Barceló y María Cantero en 49er, y de Neus Fernández y Martina Gomila en 420. Blanca Alabau fue subcampeona del mundo de foil Slalom PWA.

En ciclismo, sobresalió la veterana Mavi García, que logró un gran bronce en el Mundial de Carretera. Natalia Fischer fue subcampeona de Europa de XCO, y en la modalidad de trial, Alba Riera fue campeona del mundo y subcampeona de Europa y Vera Barón, campeona continental y subcampeona mundial.

Además, en gimnasia artística, Alba Petisco subió por partida doble en el Europeo con una plata en el concurso completo y un bronce en suelo, y en halterofilia, hubo éxitos continentales con Marta García (oro en arrancada, plata en total olímpico y bronce en dos tiempos en 45 kilos), Lucía González (tres platas en 49 kilos) y Naroa Arrasate (bronce en dos tiempos en 64 kilos). La esgrima aportó el bronce europeo en florete por equipos de María Teresa Díaz, María Mariño, Ariadna Tucker y Andrea Breteau).

En el tatami, la judoca Laura Martínez fue bronce mundial en -48 kilos y Ariadna Toro bronce europeo en -52, con Lena Moreno sumando e mismo metal en el Mundial de Taekwondo en -67 kilos. En karate, los mejores éxitos vinieron en el Europeo con el oro en kata por equipos (Paola García, Carla Guardeño, Irene Alcaraz y Sara Tabuenca), la plata de María Nieto en kumite -68 kilos, y los bronces de Paola García en kata y de María Torres en kumite +68 kilos.

Ana Alonso se proclamó subcampeona del mundo junto a Oriol Cardona en el relevo mixto del Mundial de Esquí de Montaña, deporte que se estrenará en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Otro deporte nuevo, en este caso para Los Angeles 2028, como el remo de mar trajo el bronce europeo de Teresa Díaz en 'beach sprint'.

En el Mundial de Multideporte de Pontevedra María Varo logró la plata en duatlón y Marina Muñoz la plata en triatlón cros y acuatlón, en surf, además del logro de Janire Fernández-Etxabarri, Julieta Rodríguez-Villamil y Ariane Ochoa fueron subcampeonas de Europa de Longboard y surf respectivamente, e Isabel Sánchez-Arán sumó dos bronces en el Mundial de Apnea.

Finalmente, el mundo del motor tuvo como principales figuras a María Herrera, campeona del mundo femenina de motociclismo, y a Berta Abellán, campeona del mundo de enduro. En golf, Carla Bernat se convirtió en la primera española en ganar el Masters de Augusta, y Paula Martín, Balma Dávalos y Andrea Revuelta coparon el podio en el Europeo Individual.