Mikaela Shiffrin iguala un récord con la conquista de su sexto título de la Copa del Mundo

March 25, 2026, Hafjell, Norway: Mikaela Shiffrin of the United States with the crystal globe for being the overall champion for the 2025/26 Audi FIS Alpine World Cup season - Europa Press/Contacto/Christopher Levy

BERLÍN, 25 Mar. (dpa/EP) -

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin ha conquistado este miércoles su sexto título absoluto en la Copa del Mundo femenina de esquí alpino, tras resistir el último desafío de la alemana Emma Aicher e igualar así un récord de la austriaca Annemarie Moser-Pröll.

Aicher había aumentado la presión sobre Shiffrin al quedar tercera en la primera manga del eslalon gigante final en Hafjell (Noruega), donde necesitaba ganar y que Shiffrin terminara en el decimosexto puesto o peor para hacerse con el ansiado Globo de Cristal.

Sin embargo, Shiffrin se aseguró ese trofeo de campeona remontando desde la decimoséptima posición hasta situarse entre las 15 primeras, sin entonces depender del resultado de una Aicher que competía después. A sus 31 años, Shiffrin la observó incrédula y luego lloró de alegría cuando el título fue suyo, igualando ese récord anterior de Moser-Pröll.

Aicher, de 22 años, falló en un bache y acabó duodécima, dos centésimas justo por detrás de la propia Shiffrin. La victoria fue para la canadiense Valerie Grenier, quien logró el tercer triunfo de su carrera, con 0,43 segundos de ventaja sobre la noruega Mina Fürst Holtmann; tercera concluyó la austriaca Julia Scheib, que ya había amarrado el título del gigante.

En las dos primeras pruebas de esta fase final en Noruega, Aicher había reducido de 95 a 45 puntos su diferencia con respecto a Shiffrin, pero ésta se recuperó en el eslalon y sentenció la clasificación con una ventaja final de 87 puntos.

La suiza Camille Rast, única que ha batido a Shiffrin en eslalon durante esta temporada, finalizó tercera en la clasificación general. "Es muy emotivo, esto resume toda una temporada de trabajo y lucha", declaró Shiffrin. Y luego, mirando a Aicher, espetó: "Esquía de maravilla. Ella puede hacerlo. Eso es lo genial del esquí, que todo es posible".

Shiffrin sumó 980 de sus 1.440 puntos en eslalon, donde ganó nueve carreras y quedó segunda en la otra. Ganó el título de la disciplina por novena vez, un récord, y cuenta con 110 victorias en la Copa del Mundo, otro récord. Además, el mes pasado consiguió el oro olímpico de eslalon.