Milagros Tolón y Juan Carlos Martín 'Hansen' abordan los principales retos del rugby español

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín 'Hansen'. - M. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín 'Hansen', según un comunicado.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio, ambas partes abordaron los principales retos del rugby español, con especial atención a la organización de grandes eventos internacionales, "como palanca para reforzar la proyección exterior de España y consolidar su posicionamiento como sede de competiciones de primer nivel", relató el comunicado.

En ese sentido, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes recordó en su nota de prensa que respalda la celebración en España de las Series Mundiales de rugby sevens en 2026 y 2027 mediante una subvención de 1,5 millones de euros concedida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a la RFER.

La reunión se produce a menos de 50 días para que el Estadio José Zorrilla de Valladolid acoja las Series Mundiales del 29 al 31 de mayo, lo que "refuerza el compromiso de España con el desarrollo y la promoción de este deporte".