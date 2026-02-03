Milagros Tolón reafirma el "compromiso firme" del Gobierno con el deporte en su visita al CAR de Madrid

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante un acto. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, reafirmó el compromiso "firme e innegable" del Gobierno con el deporte de alto nivel en su visita este martes al Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, en el que se han invertido 95 millones de euros desde 2018.

Milagros Tolón, que recorrió el CAR de Madrid acompañada por el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, visitó, entre otras, las salas de entrenamiento de judo, gimnasia rítmica y artística, bádminton y esgrima, la piscina de 50 metros y las instalaciones de atletismo, donde ha saludado a deportistas y técnicos.

En dichas instalaciones se han invertido en su renovación, la más importante de su historia, 78,2 millones de euros procedentes del presupuesto ordinario del CSD y 17 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La titular de la cartera de Deportes ha coincidido con la nadadora Teresa Perales, los atletas Jordan Díaz, Adrián Ben, Águeda Marqués, Desirée Vila e Irene Sánchez-Escribano, los equipos masculino y femenino de gimnasia artística, el conjunto sénior de gimnasia rítmica y la tiradora Lucía Martín-Portugués, entre otros.

Además, Milagros Tolón pudo presenciar exhibiciones de algunos de los deportistas de alto nivel que diariamente hacen uso de estas instalaciones.

"Es impresionante asistir en primera persona a una jornada de entrenamiento de nuestros mejores deportistas y ser testigo de todo el talento, el sacrificio y el esfuerzo que los mueve día a día", señaló la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Ante todos ellos, Milagros Tolón reafirmó el "compromiso firme e innegable del Gobierno con el deporte de alto nivel", "punta de lanza" del sistema deportivo y "motor de proyección" de la imagen internacional de España y de los "mejores valores" de la sociedad.

Desde 2018, el organismo ha destinado un total de 78.294.000 euros de su presupuesto ordinario al funcionamiento y modernización de este centro de referencia nacional e internacional, donde cada día se entrenan unos 950 deportistas de más de cincuenta modalidades.

Entre otras actuaciones, destacan la remodelación de la pista de atletismo, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y la renovación del Pabellón Exterior para convertirlo en un Centro de Excelencia e Innovación Deportiva pionero en España.

El CAR de Madrid cuenta, asimismo, con una residencia con capacidad para 280 deportistas, un Instituto de Educación Secundaria y el único Centro de Medicina del Deporte con carácter estatal, que atiende cada año a unos 1.500 deportistas y que también se encuentra inmerso en un proceso de mejora de sus instalaciones con el fin de ampliar sus servicios.