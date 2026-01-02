Milagros Tolón se reúne con José Manuel Rodríguez Uribes para abordar los objetivos de 2026

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este viernes con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, en la sede del Ministerio para abordar las líneas de trabajo para el año 2026.

Entre ellas, como ya anunció la ministra al asumir la cartera, está el apoyo al deporte promovido desde el ámbito local, con un impulso a la labor que realizan los gobiernos municipales en este sentido.

En su discurso del 22 de diciembre, Tolón puso de relieve el "momento de gran esplendor" que vive el deporte español tanto a nivel individual como colectivo, y explicó que las entidades locales gestionan más del 90% de las instalaciones deportivas y son, por tanto, "los pilares que sustentan el deporte base".

En ese sentido, la ministra recordó "la importante apuesta" que el Gobierno ha realizado por el deporte en los últimos siete años, con "una inversión de mil millones de euros más que el anterior Ejecutivo", con el objetivo de "fomentar el talento, mejorar las instalaciones deportivas y promover la igualdad".