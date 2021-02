Mirambell no disputará en Alemania su undécimo Mundial por lesión

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto de skeleton español Ander Mirambell no podrá disputar su undécimo Campeonato del Mundo, que arranca este jueves en el circuito alemán de Altenberg, y da por finalizada la temporada 2020-21 debido a una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda, informa el gabinete de prensa del deportista.

El barcelonés, que arrastra la lesión en el cuádriceps izquierdo desde la Copa del Mundo de Königssee (Alemania) del pasado 22 de enero, se ha probado en la pista alemana, pero las pruebas físicas previas a la primera manga le han hecho descartar su participación para evitar una lesión mayor.

Pese al fuerte pinchazo en el arranque de la prueba de Königssee, Mirambell finalizó la competición y la semana posterior, en la cita celebrada en Innsbruck (Austria), también compitió con dolores. Mirambell confiaba en que el parón de 10 días antes de la disputa del Mundial le ayudasen a recuperar la lesión, pero no ha sido posible.

Además, el piloto español tiene previsto iniciar la pretemporada de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, los que serían los cuartos en su carrera deportiva, el próximo 8 de marzo con los tests iniciales en el CAR de Sant Cugat junto a su entrenador, Bernat Buscà.

Mirambell viajará este sábado a Innsbruck para ejercer de entrenador de las nuevas generaciones del skeleton español, que han iniciado su andadura en 2018 y 2020 respectivamente, en una temporada histórica, ya que la delegación española ha estado formada por tres mujeres y cuatro hombres en competiciones internacionales.

Pese a la lesión, Mirambell hace un balance de 2020-21 como una "gran temporada". "De las mejores de los últimos años, y así lo atestiguan los resultados", apuntó el catalán, que arrancó con una séptima y una octava plaza en la Copa de Europa, superó una lesión y logró el Top15 en el Europeo.

Además, por primera vez se coló en el Top10 en una bajada, la segunda de la Copa del Mundo de Saint Moritz (Suiza). "Ahora sé cuál es el mejor camino, dónde hay que conseguir los puntos y cómo están mis rivales directos. Quizá no he tenido el final que me hubiese gustado, por culpa de esta lesión, pero el año que viene volveremos a estar en la Copa del Mundo y con toda la ilusión para ir a mis cuartos Juegos", subrayó.