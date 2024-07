Mohamed Attaoui bate el récord de España de 800 metros en la Diamond League

Marta García Alonso también mejoró la plusmarca nacional en 2.000 metros

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta cántabro Mohamed Attaoui ha batido este viernes el récord de España en la prueba de 800 metros, estableciéndolo en 1:42.04 durante el Meeting Herculis EBS, disputado en Mónaco como parte del calendario de la Wanda Diamond League, mientras que su compatriota Marta García Alonso ha mejorado la plusmarca nacional en 2.000 metros.

Gracias a ese tiempo en meta, Attaoui terminó segundo por detrás del argelino Djamel Sedjati, quien ganó la carrera con un registro de 1:41.46 que también fue récord nacional y significó la mejor marca del año; el francés Gabriel Tual acabó en el tercer puesto, con 1:42.10.

Ese tiempo de 1:42.04 hecho por el cántabro mejoró la plusmarca anterior de 1:43.65, realizada por Saúl Ordóñez en 2018. Nada más concluir la prueba, el propio Attaoui negó que esperase este resultado. "La verdad es que no venía por el récord de España", declaró el atleta de Torrelavega a la web especializada 'Corredor'.

"Intentaba subir 1:44 y la verdad es que, cuando hemos pasado por el 400 y me he visto entero, me he dicho: 'Voy a empezar a moverme. Contrólate Moha, contrólate; que en los últimos minutos se pican'. Pero es que iba todo tan bien...", reflexionó Attaoui aún sobre el tartán monegasco.

"En el segundo 400 empieza a moverse ya eso y voy detrás, que voy muy bien, y en el último 100 cuando veía que pasaba a Arop y decía: 'Hostia, voy a hacer 1:43 pelado, o por ahí'. Y en el último 100 entré y vi justo la marca, es que no me lo puedo creer, la verdad", afirmó.

Además, dijo saber que llegaba "muy bien" a Mónaco. "Pero bueno, venía con muchos nervios y un poco de depresión, diciendo: 'Tengo esta oportunidad y no la puedo desaprovechar, tengo que demostrar lo que valgo'. He demostrado más de lo que tenía que demostrar y es el día más feliz de mi vida, madre mía", se congratuló finalmente.

Por otra parte, Marta García Alonso batió el récord de España en 2.000 metros. A tenor de su 5:32.86 en línea de meta, la leonesa acabó en el octavo puesto de una carrera donde venció la australiana Jessica Hull con 5:19.70, nuevo récord del mundo en esta distancia poco habitual.

Con Esther Guerrero y Lorena Martín ejerciendo como liebres en busca de ese récord mundial, la representación española quedó en buen lugar. "Está mi nombre [en el récord], pero de verdad que es de las tres y este viaje ha sido 1.000 veces mejor con ellas al lado", destacó la leonesa ante el micrófono de 'Corredor'.

"El año pasado me quedé con ganas de mucho más y creo que este es mi año y estoy mostrando todo lo que tenía", añadió García. "Es una distancia inusual y... y Mónaco es Mónaco. Es que los récords caen por sí solos aquí, es una locura", subrayó finalmente la atleta de León.

El atletismo español también tuvo a Ana Peleteiro presente en este Meeting Herculis EBS, una de las últimas reuniones previas a los Juegos Olímpicos de París (Francia). Inmersa en esa etapa definitiva de preparación, la gallega acabó octava en el concurso del triple salto, con los 14,21 metros de su segundo intento como la mejor de sus marcas.