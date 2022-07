Mohamed Katir: "Me siento el mismo tío que hace un mes o hace años"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Katir, medallista de bronce en los 1.500 metros de los Mundiales que se están celebrado en Eugene (Estados Unidos), dejó claro que se ve "como el mismo tío de hace un mes o hace un años" pese a un éxito del que se siente "muy orgulloso" y que esperar mejorar "el año que viene o en París 2024".

"Yo me siento el mismo tío que era hace un mes o hace años. Sólo sé que algún día iba a conseguir esta medalla porque he hecho grandes marcas y he entrenado mucho para ello, pero no sabía que era en este Mundial. Me siento muy orgulloso porque he trabajado muchísimo para conseguir esta medalla", señaló Katir a los medios tras llegar a Madrid desde los Estados Unidos.

El de Mula recalcó que no se pone "muchas presiones" cuando va a los grandes campeonatos. "Para mí lo más importante es disfrutarlo y sobre todo lucharlo, que me vaya de ahí diciendo 'lo he dado todo', esa es mi mentalidad. Cuando estoy en una competición intento dar el cien por cien, salga bien o salga mal, la cuestión es que salgas de allí y que digas 'lo he dado todo'", afirmó.

"Ahora estoy destrozado del viaje, ni siquiera le he dado vueltas a la cabeza sobre el logro, pero es que tiene que saber a gloria, sobre todo a emoción y felicidad. Espero mantenerme así en este estado, con esta mentalidad, la quiero mejorar el año que viene o en París 2024", añadió el fondista.

Además, aclaró que sólo se fija en los calentamientos de los rivales que "son muy, muy buenos, como Jakob (Ingebrigtsen), Cheruiyot". "A Jakob cuando le veo ya, a la hora de calentar, y está trotando muy fuerte a altos ritmos, me digo que ya va a salir 'a saco', ya se nota. No como en la semifinal, que estaba muy relajado, pero en la final se notó que iba a ir 'a saco'", comentó.

Katir celebró cómo les están "animando y motivando desde casa" los aficionados al atletismo. "Nosotros, que vemos eso, hace que salgamos a dar el cien por cien, porque eso nos ayuda a motivarnos. Hay miles de personas que nos están viendo, las tenemos que hacer disfrutar sí o sí", remarcó.

El atleta español dedicó la medalla a su familia, su novia y a su pueble porque "siempre han estado" a su lado y "se lo merecen", aunque advirtió que cualquier tipo de recibimiento mejor cuando vuelva del Europeo de Múnich (Alemania) del mes que viene. "Ahora voy a descansar dos días en casa y luego ya tengo que ir a Sierra Nevada a prepararlo", indicó.

"De momento aún no he hablado con mi entrenador, que está con Mariano (García, corredor de 800 metros), que está compitiendo aún en el Mundial. Hasta que no termine Mariano no sé nada, pero sí que me voy a Sierra Nevada y a entrenar ahí", sentenció.