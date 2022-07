Mario García: "Es una sensación agridulce verme tan cerca de las medallas"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta salmantino Mario García, cuarto clasificado en la prueba de 1.500 en el Mundial de Atletismo de Eugene 2022, aseguró que se lleva "una sensación agridulce" de verse "tan cerca de las medallas", aunque está alegre por verse "cuarto del mundo" y haber logrado ser el "tercer mejor español de siempre" con la marca que hizo.

"Es una sensación agridulce el verme tan cerca de las medallas. Sí que es verdad que es mucha alegría que fuera 'Mo' (Mohamed Katir) el que ganó la medalla de bronce. Cuando llegué a este campeonato mi objetivo era estar en la final, pero verme cuarto del mundo, con 3:30, tercer mejor español de siempre, es algo que me ha costado mucho asimilarlo", declaró García este jueves a su vuelta a España.

Ahora, el español se va a tomar "unos días de relax" para intentar "asimilar un poco" lo ocurrido en el Mundial "y después volver al trabajo" de cara al Europeo que se celebrará en Múnich este mismo verano.

El mediofondista explicó que "esta semana" ha tenido "unas sensaciones un poco raras", porque se sentía "muy fluido". "Estaba en la carrera y vi el tiempo y me asusté un poco porque nunca había pasado tan rápido, pero entrando a la última vuelta me veo con muchísima fuerza y verme entre los mejores del mundo me dio mucha motivación para intentar quedarme ahí con ese grupo y ponerme en situación de medalla", relató.

"Al final entrando en la última recta simplemente intenté pasar a gente, acercarme lo máximo posible a ese bronce. Se quedó muy cerquita, pero fue una sensación increíble y cuando crucé la línea de meta fue mucha emoción", apuntó el atleta de 23 años.

"ME GUSTARÍA LUCHAR POR SER CAMPEÓN DE EUROPA"

Mario García reconoce que ahora le "gustaría luchar por ser campeón de Europa" este mismo verano. "Ese tiene que ser el objetivo ahora. Es verdad que los cinco primeros del Mundial son europeos, pero me veo con muchas más opciones porque ahora tengo la confianza y la experiencia de grandes campeonatos y espero estar luchando por las medallas y por ese título de campeón de Europa en Múnich", afirmó.

El salmantino va a "seguir trabajando con la misma mentalidad", pero que su "objetivo siempre han sido los Juegos Olímpicos 2024", donde quiere "luchar por todo". "Ya he demostrado que puedo estar entre los mejores del mundo y espero estar luchando por las medallas allí", añadió.

"En los siguientes Mundiales, como el del año que viene en Budapest, quiero estar luchando por las medallas. Esto consiste en intentar ganar carreras y una vez te pones en esa situación todo el mundo tiene opciones y ese es el objetivo de los próximos años", concluyó.