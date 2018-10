'Ñeti' vuelve al 'MAPFRE' para la etapa reina de la VOR

Publicado 07/03/2018 12:08:34 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'MAPFRE', barco español que participa en la Volvo Ocean Race, al vuelta al mundo a vela con escalas, volverá a contar con Antonio Cuervas-Mons en su tripulación para afrontar la séptima etapa, la considerada 'reina' y que llevará a la flota desde Auckland (Nueva Zelanda) a Itajaí (Brasil), con el paso por el Cabo de Hornos.

El cántabro, uno de los veteranos de la tripulación de Xabi Fernández, tuvo que volver a España tras la victoria en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para recuperarse de unas molestias en la espalda, de las que ha se ha recuperado para volver a la acción.

'Ñeti', con es conocido el regatista, no ha olvidado su preparación física "con mucho gimnasio". "Estas últimas semanas haciendo doble sesión, prácticamente todos los días", asegura en declaraciones facilitadas por el equipo español.

La rehabilitación de sus molestias en Vigo la ha llevado Íñigo Losada, preparador físico del 'MAPFRE', "vía 'email' y teléfono", mientras que en "el día a día" ha trabajado con Edu Parra, "un gran profesional y tiene experiencia en el mundo del fútbol en equipos como el Real Madrid o la Juventus". "El trabajo de estos últimos meses se nota y ahora me siento físicamente muy bien, muy fuerte y listo para navegar", admite.

Y todo para el reto de la etapa que "va a ser la más dura física y psicológicamente" y que además "es la que más puntúa". "En 2011-12 quedamos segundos en esta etapa y luego nos la dimos a partir de Brasil, así que creo que lo verdaderamente importante es no fastidiarla, no romper el barco y no perder la etapa. Es decir, firmaría ahora hacer un segundo y seguir bien el resto antes que arriesgar demasiado y romper el barco, que sería lo peor", advierte el español.

Cuervas-Mons sabe que "hay que tener cuidado" a partir de ahora con el estado de los 'VO65' porque "ya tienen una vuelta al mundo y media". "Ahora se está chequeando todo, pero históricamente en esta etapa siempre ha habido roturas, así que creo que es algo que hay que tener en mente y saber poner el límite: apretar cuando haya que apretar y levantar el pedal cuando haya que hacerlo", apunta el proa y capitán del 'MAPFRE'.

Lo primero que hizo al llegar a Auckland fue comprobar en "qué situación" estaba todo en el barco. "A partir de ahí, ahora toca asegurarse de que todo se chequea lo mejor posible y pensar en los repuestos de la próxima etapa", comenta el cántabro.

"Queda mucho trabajo estos días, pero los chicos los están haciendo increíble y estamos muy tranquilos porque los deberes ya están prácticamente hechos, así que lo que queda es chequear y recambiar, pero bueno, es un trabajo que ya viene hecho desde Sanxenxo", añade al respecto.

Para Cuervas-Mons, en esta próxima etapa "las cosas volverán a ser un poco como en las dos primeras". "En mi opinión, los equipos más fuertes son 'Dongfeng', 'Vestas' y nosotros, y creo que 'Brunel' y 'AkzoNobel' también lo pueden hacer muy bien en esta etapa del Océano Sur. Sí que es verdad que las dos etapas anteriores para mí son las que menos cuentan, porque el factor suerte ha influido más que nunca", puntualiza.

"Es verdad que Scallywag lo ha hecho muy bien, tal vez porque con poco viento navegan mejor o porque no les importa tomar riesgos. Pero en esta no vamos a llegar a un punto en el que te paras y no puedes hacer nada, sino que va a ser navegación más tradicional, por lo que creo que se notarán más los equipos que tienen más experiencia o preparación. Aunque bueno, esa es mi opinión, me extrañaría que volviese a repetirse la situación de las etapas anteriores", sentencia el español.