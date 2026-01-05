La NFL dibuja su camino hacia la Super Bowl

Los Denver Broncos celebran una victoria en la temporada 2025 de la NFL - Europa Press/Contacto/Hector Acevedo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 'playoffs' de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, han quedado configurados después de que este domingo se cerrara la Temporada Regular, en la que los Denver Broncos consiguieron el primer puesto en la Conferencia Americana y los Seattle Seahawks hicieran lo propio en la Conferencia Nacional.

Después de 18 jornadas y casi cuatro meses de competición, la Liga Regular de la NFL ha llegado a su fin y ya han quedado configurados los caminos a la Super Bowl LX en cada una de las conferencias. Los Denver Broncos se hicieron con el primer puesto en la Conferencia Americana con un balance de 14-3, mientras que en la Nacional esa distinció fue para los Seattle Seahawks, también con 14-3.

Los Broncos y los Seahawks, como campeones de conferencia, se han asegurado ya un puesto en las semifinales de sus respectivas conferencias. Billete que quieren lograr Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers y New England Patriots, en la Americana, y los Carolina Panters, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, actuales campeones, Green Bay Packers y Chicago Bears en la Nacional.

En la Americana, el ganador del duelo entre entre los Bills (6) y los Jaguars (3) será el rival de los Broncos en semifinales, mientras que los ganadores de las eliminatorias entre los Steelers (4) y los Texans (5), y los Chargers (7) y los Patriots (2) se verán las caras en la otra semifinal.

Por su parte, en la Nacional, el rival de los Seattle Seahawks saldrá del duelo entre los Panthers (4) y los Rams (5), mientras que la otra semifinal medirá a los ganadores del 49ers (6)-Eagles (3) y del Packers (7)-Bears (2).

Unos 'playoffs' que tendrán como grandes ausentes a los actuales subcampeones, los Chiefs de Patrick Mahomes, que han estado en cinco de las últimas seis Super Bowls, con tres anillos, y que por primera vez desde 2015, temporada en la que el 'quarterback' aún no había desembarcado en la liga, se quedan fuera de la post temporada.

Las eliminatorias arrancarán el próximo 10 de enero con la disputa de la primera ronda de cada Conferencia y finalizarán el 9 de febrero con la disputa de la gran final, la Super Bowl L' en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.