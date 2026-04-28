La Nucía acogerá en 2027 la XLVI Gala Nacional del Deporte de la AEPD

Archivo - Estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía - LEVANTE UD - Archivo

La localidad alicantina albergará el acto por cuarta vez después de las ediciones de 2015, 2019 y 2023

SANTA SUSANNA (BARCELONA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de La Nucía albergará la XLVI Gala Nacional del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), según aprobó este martes dicho organismo en su 62 Congreso celebrado en un hotel de Santa Susanna (Barcelona).

La Nucía ya celebró la gala en la que la AEPD distingue a los mejores deportistas e instituciones en las ediciones de 2015, 2019 y 2023 en la Ciudad Deportiva Camilo Cano. Este 2026 Santa Susanna, una localidad de algo más de 4.100 habitantes situada a 62 kilómetros de Barcelona, acogió la XLV Gala Nacional del Deporte y el 62 Congreso de la asociación presidida por el experiodista de TVE Jesús Álvarez.

Por otro lado, en este congreso se entregó la insignia y se nombró Presidente de Honor de la AEPD al periodista Julián Redondo, antecesor en el cargo de Jesús Álvarez.