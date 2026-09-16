Nueva York, mejor Ciudad Deportiva del mundo en 2026 y Madrid y Barcelona son quinta y sexta. - BURSON

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueva York se ha situado como la mejor ciudad deportiva del mundo en 2026 por delante de París, sede de los últimos Juegos Olímpicos y que estuvo tres años en cabeza, y Madrid se mantiene en la quinta posición y Barcelona es sexta, según la clasificación elaborada por la consultora de comunicación Burson.

La decimoquinta edición de este estudio anual ha evaluado a 100 ciudades globales a través de un análisis cuantitativo y de percepción que incluye la opinión de líderes deportivos, medios especializados y métricas de redes sociales.

Según el informe, el liderazgo de Madrid y Barcelona se ha sustentado en un ecosistema que combina clubes de referencia con el Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona, torneos internacionales y presencia continuada en el entorno deportivo.

Entre los principales hallazgos del informe, la organización compartida de grandes eventos ha impulsado la reputación de sedes secundarias o emergentes.

De este modo, la coorganización de los Juegos Olímpicos de Invierno ha elevado a Cortina d'Ampezzo (Italia) hasta el puesto 37, mientras que varias sedes del Mundial de la FIFA 2026 como Vancouver (Canadá), Atlanta, San Francisco y Houston (Estados Unidos) han registrado avances significativos.

Asimismo, la investigación ha mostrado una brecha entre la visibilidad pública puntual y la influencia institucional duradera. Ciudades como Washington o Ciudad de México han destacado por su impacto mediático, mientras que Lausana (Suiza) o Mónaco han cimentado sus posiciones a partir del reconocimiento de las federaciones internacionales y la industria especializada.

Por último, el análisis ha señalado que el auge del deporte femenino, los formatos innovadores y los eSports han permitido fortalecer la imagen internacional sin necesidad de acoger un megaevento. Ciudades como Zúrich y Ginebra (Suiza) han mejorado su posicionamiento tras la celebración de la Eurocopa femenina de fútbol, al tiempo que Shanghái (China) ha consolidado su ascenso mediante su oferta anual de competiciones digitales y disciplinas emergentes.